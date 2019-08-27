音乐主题酒店点燃你的灵感和激情

在世界各地有着各种音乐风格的酒店，燃你的灵感和激情。

Pop House，斯德哥尔摩

Pop House酒店位于斯德哥尔摩，距离市中心很近。

酒店拥有49间客房，装饰温馨，有的看起来像一个舒适的希腊别墅。

在Abba Gold Room则展示了乐队的私人黄金和白金唱片，这些唱片都是从博物馆借来的。

莎多堡，台北

台北的莎多堡酒店，每间客房均配有独特的家具，以反映不同主题。

肖邦厅的里装饰有天花板上的手稿纸和设计成钢琴键的地板。

单色配色方案贯穿始终，客房内的设施还包括热水浴缸和蒸汽浴室。

Aria酒店，布达佩斯

Aria酒店位于布达佩斯，拥有以音乐为灵感的豪华室内设计。

在大厅，有一个黑色和白色瓷砖铺成的钢琴键盘形状的地板，沿着房间的长度延伸。

酒店的四个翼楼都致力于四种主要音乐类型，古典、歌剧、现代和爵士乐，每天都有现场娱乐表演。

Apostrophe酒店，巴黎

在巴黎的Apostrophe酒店，有一个“musique”房间，天花板上有手稿壁纸和钢琴键，这将激发你在一个宁静而愉快的夜晚编写自己的音乐。

客房内的设施包括按摩喷射淋浴和音乐播放器。

Pelirocco，布莱顿

Pelirocco酒店位于布莱顿（Brighton），装饰以摇滚风格的内饰。

酒店拥有19间精心装饰的客房，大部分客房均采用音乐主题。

还有一间卧室装饰得像Rough Trade唱片店。

Backstage酒店，阿姆斯特丹

阿姆斯特丹的Backstage酒店，从大堂到酒吧再到卧室都拥有贯穿始终的音乐主题。

在酒吧，客人可以拿起吉他弹一曲。

对于那些只喜欢收听的人来说，唱片播放器可以借用。

卧室的设计看起来像音乐明星的更衣室，配有戏剧化妆镜和摇滚风格的壁画。

(责编：燕勐、杨牧)