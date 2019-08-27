网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>国际>>外媒关注

音乐主题酒店点燃你的灵感和激情

【查看原图】
Pop House酒店客房。
Pop House酒店客房。
12345678
来源：人民网-国际频道  2019年08月27日16:55

在世界各地有着各种音乐风格的酒店，燃你的灵感和激情。

Pop House，斯德哥尔摩

Pop House酒店位于斯德哥尔摩，距离市中心很近。

酒店拥有49间客房，装饰温馨，有的看起来像一个舒适的希腊别墅。

在Abba Gold Room则展示了乐队的私人黄金和白金唱片，这些唱片都是从博物馆借来的。

莎多堡，台北

台北的莎多堡酒店，每间客房均配有独特的家具，以反映不同主题。

肖邦厅的里装饰有天花板上的手稿纸和设计成钢琴键的地板。

单色配色方案贯穿始终，客房内的设施还包括热水浴缸和蒸汽浴室。

Aria酒店，布达佩斯

Aria酒店位于布达佩斯，拥有以音乐为灵感的豪华室内设计。

在大厅，有一个黑色和白色瓷砖铺成的钢琴键盘形状的地板，沿着房间的长度延伸。

酒店的四个翼楼都致力于四种主要音乐类型，古典、歌剧、现代和爵士乐，每天都有现场娱乐表演。

Apostrophe酒店，巴黎

在巴黎的Apostrophe酒店，有一个“musique”房间，天花板上有手稿壁纸和钢琴键，这将激发你在一个宁静而愉快的夜晚编写自己的音乐。

客房内的设施包括按摩喷射淋浴和音乐播放器。

Pelirocco，布莱顿

Pelirocco酒店位于布莱顿（Brighton），装饰以摇滚风格的内饰。

酒店拥有19间精心装饰的客房，大部分客房均采用音乐主题。

还有一间卧室装饰得像Rough Trade唱片店。

Backstage酒店，阿姆斯特丹

阿姆斯特丹的Backstage酒店，从大堂到酒吧再到卧室都拥有贯穿始终的音乐主题。

在酒吧，客人可以拿起吉他弹一曲。

对于那些只喜欢收听的人来说，唱片播放器可以借用。

卧室的设计看起来像音乐明星的更衣室，配有戏剧化妆镜和摇滚风格的壁画。

分享到：
(责编：燕勐、杨牧)
更多>>
社区登录
用户名： 立即注册
密  码： 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

图片新闻排行榜