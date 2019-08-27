“江山如此多娇——三山五园皇家园林光影艺术展”在巴黎开幕

人民网巴黎8月26日电 （记者李永群）“江山如此多娇——三山五园皇家园林光影艺术展”26日在巴黎隆重开幕。中国驻法国使馆文化处公参李少平、巴黎中国文化中心主任严振全、法国图尔市副市长热罗姆·泰巴尔迪、法国文化部前首席顾问、钱币博物馆馆长马克·施瓦茨、北京市海淀区委宣传部副部长佟志伟、北京中创文旅文化产业集团董事长兼CEO秋童、浙江天猫技术有限公司新文创负责人棣安等嘉宾出席了开幕式。

三山五园是首都历史文化名城保护体系两大重点区域之一，是传统历史文化与新兴文化交融的复合型地区，是首都建设全国文化中心的重要载体、海淀区特色文化的重要品牌。为深入践行党中央关于中华优秀传统文化传承发展的指示精神，进一步落实海淀区委“两新两高”发展战略和“创新合伙人”发展理念，在中法建交55周年之际，由北京市人民政府新闻办公室指导，北京市海淀区宣传部主办，北京市海淀区文化发展促进中心联合北京中创文旅文化发展有限公司、浙江天猫技术有限公司等10家单位，在巴黎举办2019“江山如此多娇——三山五园皇家园林光影艺术展”。

展览以光影为颜料，通过多媒体手段，以沉浸式的方法展现三山五园的东方之美。展览以三山五园中颐和园和圆明园为代表，通过春夏秋冬四季山河的星月流转，与中国传统节日相结合，分为皇家园林、江山多娇、颐和仙境、圆明幻园四个展项来反应东方的生活美学、处世之道和人与自然完美融合、天人合一的哲学思想。

这是三山五园文化巡展首次亮相海外，也是“三山五园”首次利用科技+文化的形式在海外落地，进一步开拓文化+商业融合的成功模式。第一，此次展览是三山五园第一次市场化的展览，主体以市场投入为主，深化“创新合伙人”理念，打造政府与企业在原始创新过程中的新型伙伴关系。第二，此次展览实现了经济效益，以三山五园题材中蕴含的颐和园、圆明园等文化内容为平台，吸引了十多个知名品牌参与到中国文化的文创设计中来，相关文创产品在市场中进行销售。第三，展览开拓了线上线下融合、科技文化融合的新模式。此次展览活动于8月19日开始，天猫商城线上进行专题页面推广，并进行相关文化主题产品的售卖。线下由中创文旅和14个品牌共同打造文创产品，在巴黎进行集体展示，促进中法商贸往来。此次合作是商品出海、技术出海，更是文化出海，促进中国民族品牌进入全球市场，打造传递中国文化“全球表达”的“新中国名片”。

近年来，在故宫博物馆文创热的带动下，公园文创也开始火了起来。2018年，作为“三山五园”中的一员，颐和园文创产品在中创文旅运营下，增长速度超过400多倍，实现双一千目标，开发了1000种文创产品，完成2000万元文创产品销量。8月26日，北京市海淀区文化发展促进中心、中创文旅文化产业集团、浙江天猫技术有限公司三方还在法国巴黎签订《三山五园战略合作协议》。宣布开设三山五园天猫旗舰店，销售和推广三山五园文创产品，未来3年三山五园将陆续在天猫联合100个品牌发布1000个文创新品，3年实现破亿元成交，让三山五园成为北京市海淀区文化产业发展的重要动力。

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