8月24日，美国弗吉尼亚州汉普顿，人们在海边参加仪式，纪念1619年第一批被奴役非洲人抵达英属北美。在美国弗吉尼亚州东南小城汉普顿，有座门罗堡，旧称“舒适角”。400年前，第一批有记录的非洲奴隶在这里登上英属北美海岸，被视为美国奴隶制时代的开端。24日人们在海边举行仪式，纪念1619年第一批被奴役非洲人抵达英属北美。 新华社记者 刘杰 摄

新华社美国汉普顿8月24日电 通讯：“舒适角”的黑色哀吟——寻访400年前美国奴隶制开始的地方

新华社记者 徐剑梅

在美国弗吉尼亚州东南小城汉普顿，有座门罗堡，旧称“舒适角”。400年前，第一批有记录的非洲奴隶在这里登上英属北美海岸，被视为美国奴隶制时代的开端。

24日，日出时分。伴随着非洲鼓声、号角声和沧桑的吟唱声，一两百人聚集在门罗堡北边的海滩，开始“净化与命名”仪式。这群人有男有女，有老有少，大都一身白衣白裤或白裙，神情庄重。他们走入海中，用非洲木碗舀起海水，虔诚地从头顶浇向全身。

从西雅图赶来的艾莎·穆迪告诉新华社记者，用大西洋海水浇灌头顶，象征着接受来自非洲先人的祝福。接受这一“精神净化”后，他们会得到自己的非洲名字。穆迪做过基因测试，显示她有尼日利亚富拉尼人血统。当天，她获得了属于自己的非洲名字“马杜沃”。她说，这令她感觉“与祖先重新建立起某种联系”。

70岁的白人长者肯·纳尔逊来自北卡罗来纳州夏洛特，天没亮就从旅馆赶来。他注视着海滩，感叹说：“这是造就美国的地方。”

据记载，1619年8月，22至23名被掳掠的黑人男女在这里下船，随后被转卖。今天，历史学家仅能考证出他们的家乡在今安哥拉境内。根据汉普顿历史博物馆的展览说明，其中一对男女——被白人殖民者称为安东尼和伊莎贝拉，数年后生下一个男孩，取名威廉·塔克。这是有记录的第一个在英属北美出生的非洲裔。

奴隶贸易是人类犯下的最残酷暴行之一。《今日美国报》援引两名美国历史学家的研究称，在1865年美国内战结束前的奴隶制时代，生活过多达600万黑人奴隶。

“1619年在舒适角发生的事情永远改变了这个国家的路径，”汉普顿历史博物馆执行董事露西·科克伦说，“1619年标志着种族奴役的开始。”

纪念，是为了铭记。第一批被奴役非洲人抵达英属北美，比英格兰清教徒乘坐“五月花”号船扬帆而来的时间还早一年。但正如美媒所言，在美国，几乎所有小学生都知道“五月花”号，而知道英属北美奴隶制时代开始时间者却寥寥无几。

《纽约时报》今年4月一篇文章指出，今日美国，白人家庭财富中位数与非裔家庭相差巨大，社会贫富差距中，横亘着种族鸿沟。

来自俄亥俄州、现年46岁的埃博妮·胡德告诉记者，想到400年前非洲先人被掳掠和奴役的遭遇，她仍然会感到“痛苦和愤怒”。在她成长的经历里，有许多遭遇歧视的苦痛。她说，奴隶制时代的影响，在今日美国社会仍处处可见。

纪念活动中，不少受访者还谈到，近年来，美国白人至上、白人民族主义抬头，社会分裂和种族矛盾加深，造成美国社会的严重问题。

24日上午，约2000人出席了在门罗堡举行的“纪念首批非洲人抵达英属北美”仪式。州长拉尔夫·诺瑟姆在讲话中说，种族主义对美国的影响是体制性的，触及美国人生活的方方面面。“种族主义和歧视并未被尘封，也没有随《民权法案》而解决。他们不曾消失，只是发生了演变。”

从纽约布鲁克林来到门罗堡参观的布雷迪夫妇告诉记者，虽然400年过去了，不同形式的种族歧视却仍在继续，奴隶制给美国社会留下的创伤远未愈合，要真正消除种族歧视还有很长的路要走。

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