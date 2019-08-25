“和平列车”医疗队重返阿速坡开展医疗服务活动

人民网巴色8月25日电（记者孙广勇）“中国人民解放军‘和平列车’医疗队又回来了！”老挝阿速坡省萨南赛县百姓奔走相告，热切地期待着中国医疗队员的到来。虽然灾害已经过去1年，但当地百姓仍然清晰地记得当时“和平列车”医疗队第一时间抵达灾区开展灾害医学救援时的情景。

8月24日，不少当地民众早早来到萨南赛县东巴村受灾群众临时安置中心，候诊棚内站满坐满翘首期盼的当地百姓，等待着中国人民解放军“和平列车”医疗队重返阿速坡。

2019年8月，中国“和平列车”医疗队赴老挝参加联合演训和医疗服务活动，全程参加琅勃拉邦重大车祸事故中国伤者医学救援，再次转入实战，全部伤员已安全医疗后送回国内，医疗队圆满完成任务。紧接着，医疗队立即转入为老方军民开展医疗服务及“重返阿速坡”活动。

此次“重返阿速坡”活动由中国人民解放军东部战区总医院抽组“和平列车”医疗三队执行，在阿速坡省萨南赛县开展医疗服务活动。“和平列车”医疗三队，结合当地常见病、多发病和传染病情况抽组，由消化、心内、内分泌、呼吸、妇科、儿科、肝病、传染、耳鼻咽喉、全科等专业专家组成，他们刚刚完成琅勃拉邦批量车祸伤员应急救援和医疗后送任务，立即组织了在巴色的医疗服务活动，接着又赶往萨南赛县开展义诊活动。

从巴色到萨南赛县4小时的路途中，队员们看到去年的灾难给当地带来的影响，感受到当地落后的生活条件、紧缺的医疗卫生资源，看到老挝人民渴望的眼神，看到满满的候诊厅，队员们忘记了长时间路途颠簸的劳累和高强度工作的疲劳，立即投入工作。

肝病和感染科主任汪茂荣的工作台前患者络绎不绝，当天接诊的传染性疾病包括登革热、疟疾、肝炎、结核等。为快速确定感染源，医疗三队行前做了充分准备，多种检测试剂、试纸为快速确诊提供了极大的方便，也对针对性地确定治疗方案提供了依据。妇科周秋明副主任和儿科高远赋副主任跟前围满了问诊的妇女和儿童，他们耐心地一一给予详细解答。在为老挝民众诊疗的同时，医疗队还制作了中老双语的系列健康宣教手册，指导老挝人民如何防病和自我保健。

“和平列车”医疗三队队长徐晓莉表示，医疗队为此次医疗服务活动做了周密的准备，前期与阿速坡省军区进行了深入的交流沟通，充分掌握了当地多发病和常见病情况，针对性地抽组相应科室骨干力量，配备快速检验试剂、检查用耗材及覆盖当地疾病谱的药材，携带15万元药材。24日，医疗队在阿速坡免费诊疗360余人次，发放药品307人次、410品次，发放健康宣教材料1200余人份。义诊结束后举行捐赠仪式，将所余药材全部赠送当地政府。

此次“重返阿速坡”活动的规模和影响力都超出了预期，当地民众从十里八乡赶来求医问药，充分说明了老挝人民对中国人民解放军军医的信任。萨南赛县汉尼村的康普力激动地说“‘和平列车’医疗队非常棒，去年溃坝事故发生时来救援我们，今年又来免费医疗、送医送药，真的很感谢他们！”迈村的伊波恩说：“为我诊治的中国军医态度很好，很认真地为我做了检查，为我开了药，告诉我注意事项，我很感激她”。

“专门安排医疗队重返阿速坡，充分体现了中老两国两党领导人心系灾区、情系灾民，对灾区人民的深情关爱，‘和平列车’医疗队队员和当地民众是中老两国深厚友谊的亲历者和见证者，”军委后勤保障部卫生局宋雨大校说。

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