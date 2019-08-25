人民网开罗8月24日电（记者 刘慧）“柴门反关无俗客，纱帽笼头自煎吃。 碧云引风吹不断，白花浮光凝碗面。一碗喉吻润，两碗破孤闷。三碗搜枯肠，唯有文字五千卷。四碗发轻汗，平生不平事，尽向毛孔散。五碗肌骨清，六碗通仙灵。七碗吃不得也，唯觉两腋习习清风生。蓬莱山，在何处。玉川子，乘此清风欲归去。” 唐代诗人卢仝用七碗茶歌诠释饮茶的感受和境界。近日，一缕来自中国的茶香飘进文明古国埃及，“壶里壶外——东方美学茶器茶艺展”在开罗中国文化中心开幕，沁人心脾，直抵人心。

开幕式上中国茶艺师在清丽悠扬的古琴伴奏下展示了如何使用中国茶器沏茶等中国茶文化和茶艺礼仪，人们纷纷陶醉在悠悠茶香和高山流水的琴音中。活动中展出了铁、铜、金、银等金属制作的30余件具有代表性的中国茶器，大家对来自中国的特殊茶器产生了浓厚的兴趣，此次活动受到埃及民众及当地多家媒体的热烈追捧。

中国驻埃及大使馆文化参赞兼开罗中国文化中心主任石岳文在致辞中讲到，具有几千年悠久历史的华夏文明为世界文明进程提供了宝贵的给养，中国的茶文化就是其中之一。举办本次茶器茶艺展的目的，就是要向埃及朋友介绍中国茶道、茶器、茶艺以及中国人饮茶礼仪等，推介和宣传中国茶文化。

中国茶器茶艺大师、金属壶制作工艺传承人马小林在接受采访中表示，饮茶是人们一种精神上的享受，也是一种艺术、一种修身养性的方式。茶器在茶文化中扮演了重要角色，一把好的茶壶需要纯手工打造一个多月方能完成。展览中展出的大多数是铸铁壶，每一把都做工精美，出自名家。在介绍如何挑选一把好的铸铁壶，马小林讲到，一要看材质，优质的原矿铁更利于释放对人体有益的铁离子，二要看工艺，做工与镶嵌是否精良，三要看外观，色彩与感受。

埃及文化部文化发展基金会主席法塔希先生、埃及国家博物馆馆长萨巴赫女士、埃及前驻华大使贾拉勒先生及近百位茶文化爱好者出席活动。很好的加强了丝绸之路两端的两大文明古国的文化交流，茶香悠远，友谊绵长。

(责编：贾文婷、徐祥丽)