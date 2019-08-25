哈尔科夫举办中华人民共和国成立70周年成就图片展

人民网哈尔科夫8月24日电(记者谭武军)8月24日，由中国驻乌克兰大使馆与乌克兰哈尔科夫市政府共同主办的“中华人民共和国成立70周年成就图片展”在乌克兰哈尔科夫国立大学隆重开幕。乌克兰各界友好人士、旅乌华人华侨、留学生代表等200余人参加开幕式。

该展览通过130余张生动鲜活的精美图片，呈现了中国改革开放的历史轨迹和伟大成就，展示了中国携手世界合作共赢的丰硕成果，从中可以充分了解中国改革开放的壮阔历程、演进线索和内在逻辑，进而更好理解改革开放怎么深刻改变了中国，又怎样深刻影响了世界。

中国驻乌克兰使馆参赞丁建伟代表使馆致辞说，今年是中华人民共和国成立70周年，在这个承前启后、继往开来的重要时刻，中国驻乌克兰使馆与哈尔科夫市政府共同举办此展，就是希望通过这样的活动让乌克兰人民更加真实、立体、全面地了解中国。

哈尔科夫市副市长切切托娃·杰拉什维利在开幕式上表示，乌中两国虽相隔遥远，但双方的交流与合作日益密切，尤其是哈尔科夫市同中国山东省济南市、天津市缔结为友好城市，成为乌中地方合作的成功范例。相信此次图片展将为促进乌中两国政治、经济、人文领域的合作与交流发挥积极作用。

乌克兰华人华侨协会会长李学刚代表广大旅居乌克兰的华侨华人表示，旅乌华侨华人无时无刻不在关注祖国的发展，对祖国取得的成就感到无比的骄傲，也希望将祖国日新月异的面貌和国际经贸交流契机带给乌克兰的朋友们。

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