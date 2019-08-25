人民网温得和克8月23日电（记者 李滢嫣）当地时间23日傍晚，伴随着夕阳的余晖，由中国航天员刘洋、陈冬等组成的中国航天员代表团踏上了回国的班机，为期5天的访纳之行告一段落。这是中国在役航天员的第3次出国访问，也是时隔9年第2次到访纳米比亚。

19日下午，刘洋和陈冬应斯瓦科普蒙德市所在的埃龙戈地区行政长官克莱奥法斯·穆恰维的邀请，要在位于距斯瓦科普蒙德市12公里的中国航天测控站为当地中小学生们上一堂“航天课”。得知中国航天员要来，学生们早早来到测控站等候。当刘洋与陈冬的身影出现时，现场响起热烈的掌声。“在太空中飞行是什么样的？”、 “从太空看地球又是什么样的？”......这是学生们最感兴趣的问题。

刘洋说，2012年6月，她执行神州9号任务，在太空中飞行了13天，2016年，陈冬执行神州11号任务，在太空飞行了33天。在飞行的这段时间，她们每90分钟绕地球一周，一天要经历16次日出日落。从太空中遥望地球家园，蔚蓝色的美丽地球让许多航天员感动落泪。“这种经历足以改变人的一生！”

“你们会飞吗？你们喜欢中国的功夫吗？你们会‘一指禅’吗？你们在地面可以做多少个马拉松式的引体向上？这些在地球上难以进行的活动在太空中都可以轻易实现，”两位中国宇航员的话让现场学生们的好奇心蠢蠢欲动。一位当地学生迫不及待地问道：“如何能成为一名宇航员呢？”

“现在就在心中种下一颗航天梦吧！”陈冬鼓励现场的学们在心中立下走向宇宙的梦想。他说，梦想带领人类走向太空、登上月球，将一个个不可能变为可能；梦想引领着中国人民不懈追求航天实践，将中国人的身影带进浩瀚无垠的太空中。“我相信梦想一定也能带领着纳米比亚的朋友加入到探索太空的队伍中。”

一个民族需要一些仰望星空的人，才会有希望。而仰望星空的背后需要脚踏实地的努力。22日，在纳米比亚理工大学的“中国航天员见面会”上，刘洋与陈冬通过照片和视频与学生们分享展示了他们是如何训练、升空，如何在太空中工作等内容。刘洋说，为了保证每个细节都不出差错，每件看似简单的小事都需要宇航员们反复练习和谨慎操作。而宇宙飞船和航天器的顺利升空、运行和降落更是凝聚了无数中国航天人的心血和付出。

来自纳米比亚理工大学计算机科学系的罗纳尔德·斯努吉在会后告诉记者，他被中国航天人的精神深深感动了。他认为做任何事情都要有这种用心付出的精神。该校工程电子和电信系大四学生姆吉莉娜·皮埃尔说，中国航天员让他感觉非常亲切。他们的到来为纳米比亚带来了十分宝贵的中国经验并为纳米比亚打开了航天航空领域的大门。“这将激励着纳米比亚人对该领域进行探索，希望不久以后也能取得自己的成就。”

“航天梦”让中纳人民的心紧紧相连。中国驻纳米比亚大使张益民表示，新中国成立70年来，航空航天事业巨大的发展的背后是纳米比亚等国兄弟般的支持。中国设在纳米比亚的测控站让我们顺利完成飞船和航天器运行时的跟踪测量，传输回的数据图像让我们了解到了太空的真实情况。而中国则是敞开怀抱，接待了一批又一批来自纳米比亚的航天航空留学生和进修人员。

纳米比亚总统根哥布在22日下午接见中国航天员时表示，2000年，纳米比亚与中国签署了在纳建立中国航天测控站的协议。自此，两国在航天航空事业上有了千丝万缕的联系。中国在航天航空领域所取得的成就世界有目共睹，中国航天员的来访让纳米比亚十分荣幸，他们在航天航空领域的经验分享对年轻人有很好的激励作用。

“和平利用太空，造福全人类一直是我们不懈追求的目标，”刘洋说，在太空飞行期间，她们曾无数次飞越纳米比亚上空。从那时起，她就深深地爱上了这个国家。2022年左右，中国将在太空建立自己的空间站。中国的空间站已经向世界各国人民发出了友好的邀请，张开了怀抱，特别是友好、善良、勇敢和真诚的纳米比亚的朋友们。“仰望星空，我们有同一个梦想。非常期待你能加入我们。我们一起携手并肩，去探索太空无尽的奥秘。”（完）

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