中国航空集团大型精准扶贫推介活动在中国驻日使馆举办

人民网东京8月24日电（孙璐 李沐航） 23日晚，由中国航空集团和中国驻东京旅游办事处共同主办的“人文国航，走进日本之相约内蒙古”大型精准扶贫推介活动在中国驻日本国大使馆举行。中国驻日大使孔铉佑、中国航空集团副总裁曹建雄、中国驻日本大使馆经济商务公使宋耀明、在日中国企业协会会长王家驯及协会成员单位、行业专家、主流媒体、旅行社相关行业等130余人参加。

自2013年与内蒙古苏尼特右旗正式建立定点帮扶关系以来，中航集团加大投入力度，抓落实、保兑现，该旗34个贫困嘎查村全部脱贫摘帽，正式退出贫困县旗序列，脱贫攻坚取得可喜进展。本次赴日本推广宣传活动，以公司开展结对扶贫的内蒙古自治区为重点，播放内蒙古全球推广宣传片，进行马头琴、蒙古长调、呼麦等非遗艺术形式表演，推广扶贫地方的各类资源，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。

孔铉佑大使在致辞中说，今天，使馆举办“人文国航，走进日本之相约内蒙古”活动，充分体现了中航集团作为国家著名大型国有企业展现出的政府担当和家国情怀。今年是中日通航45周年，大使馆非常荣幸见证了这历史性的时刻，特别是中国国航自1988年成立以来，一路风雨走到今天成长为知名的大型企业，做到时时不忘自身社会责任，把家国情怀全部投入到了内蒙古自治区的发展中。内蒙古改革开放以来，特别是十八大以来发生了深刻的变化。最后，孔铉佑表示，不到内蒙古不知道天有多大，不到内蒙古不知道人有多幸福，希望通过本次活动能有更多的人去内蒙古看一看，亲身感受“天苍苍野茫茫，风吹草低见牛羊”的壮丽景色。同时希望国航能够飞得更高，走的更远。

中国航空集团副总裁曹建雄在致辞中介绍，精准脱贫是决胜全面建成小康社会必须打好的三大攻坚战之一。中国航空集团坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，在脱贫攻坚中彰显央企的政治担当和家国情怀。曹建雄表示，开展文化之旅，就是想让更多的人体会和实现这个孔子所追寻的梦想。未来，国航还会开启更多的文化之旅，把更多地域的中国文化艺术带给更多的国家、更多的人，传递更多的美好与感动。曹建雄表示，中航集团将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央关于打赢脱贫攻坚战三年行动的决策部署，在全力协助昭平县完成脱贫攻坚任务过程中，履行央企责任，展现使命担当，为实现第一个百年奋斗目标贡献力量。

活动现场，曹建雄向与会嘉宾介绍了内蒙古的美食，肥美的牛羊肉，飘香的奶茶，醇厚的马奶酒，令人大有孔子“有盛馔,必变色而作”的感受。而内蒙古的魅力不仅限于自然以及美食，曹建雄说，内蒙人民精彩绝伦的音乐艺术，马头琴、呼麦、长调，这些联合国教科文组织列入“人类口头和非物质遗产代表作”的音乐，将使每个人走进孔子另一个超越于美食的著名体验，“子在齐闻《韶》，三月不知肉味，曰:‘不图为乐之至于斯也’。”

最后，曹建雄引经据典道，孔子请弟子们各言其志，有的说物质丰足，有的说实现事业，但最得到孔子赞赏和认同的是曾点的回答：“莫春者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，浴乎沂，风乎舞雩，咏而归。”孔子叹道：“吾与点也。”真正美好生活的感受，真正的幸福感，来自于内心的喜悦，来自于意识与周遭事物的融洽，来自于艺术的沉浸，我们开展文化之旅，就是想让更多的人体会和实现这个孔子所追寻的梦想。未来，国航还会开启更多的文化之旅，把更多地域的中国文化艺术带给更多的国家、更多的人，传递更多的美好与感动。

据介绍，2019年中航集团以“围绕责任抓落实、聚焦精准促深化”为主线进行扶贫，帮助苏尼特右旗巩固脱贫摘帽成效，助力昭平县完成脱贫摘帽任务。精准是推动帮扶产生实效的关键。2017年中航集团由少到多的布点，2018年由点及面的拓展，2019年要做的是由浅向深的深化。几年来，国航通过直接资金帮扶、结对志愿帮扶、特色产品开发、员工自用采购、特色旅游合作、品牌宣传推广、干部交流培训、人员专项招聘在内的八个重点项目，以及争取政策支持、协作单位帮扶两项长期合作项目，帮助苏尼特右旗实现34个贫困嘎查村全部脱贫摘帽，贫困发生率下降到 0.21%，正式退出贫困县旗序列。

中国驻东京旅游办事处主任王伟说：“国航和我们，一旅一游，秉持共同的大国使命，在中日航线上并肩奋斗了45载；作为邻居，在一个屋檐下，转眼也过了20余年。我们一起，看惯了航线所承载的国际之间的风起云涌，体验了事业的艰辛、坚持与淡定，也分享了努力的激情和成就，如宫本亚门在国航纪行所表达的，一路走来，给这个世界留下了一个又一个惊叹。”同时，王伟表示，内蒙古人民能歌善舞，豪爽耿直，敬爱、尊重大自然。大草原、大风歌、沙漠酒店、烤全羊、绊倒驴，点点滴滴，都曾让让日本客人心灵震撼。然而，他们所知道的却又非常有限，尤其在近十年间。相信，由国航牵起的这道相约内蒙古的风景线，定能成为日本社会、民众与资源走进内蒙古、造福乡里的桥梁，也成为内蒙古人民认识日本，认识世界的窗口。

日本阪急交通社本部长中西靖典也发表了致辞，他说，常年来大量日本游客前往中国参观自然风光以及历史、文化遗产，也品尝着各地美食，感受着中国魅力。特别是在2010年上海世博会期间，就输送了共计20万人前往中国。而在两国常年的交往中，中国国际航空公司的大力支持是必不可少的。

活动中，来自内蒙古的艺术家们奉献的马头琴、蒙古长调、呼麦等非物质文化遗产艺术节目，以及国航员工合唱团倾情演唱的《半个月亮爬上来》、《天空之城》、《鸿雁》将现场气氛推向高潮。

目前，国航在内蒙古自治区内开通了包括呼和浩特、包头、赤峰、海拉尔、巴彦淖尔、鄂尔多斯、通辽、乌海、乌兰察布、锡林浩特、乌兰浩特在内的多达11个通航城市，从北京、上海、天津、广州、成都、武汉等地飞往内蒙古自治区内的航线数量多达30余条，为当地群众的交通出行提供了极大便利，也通过航空产业为当地的社会、经济、文化发展做出了自己的贡献。

中航集团用心用情用力的帮扶，同时也带动了企业的合作伙伴。据悉,空中客车公司、中国红十字总会、中华环保基金会、中国林科院、霍尼韦尔公司、顶新国际集团等通过集团与贫困地区架起连接桥梁，也加入到了脱贫攻坚事业中。

(责编：燕勐、杨牧)