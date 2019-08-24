国航在东京举办中日通航45周年庆典活动

人民网东京8月24日电（孙璐 李沐航）22日，为纪念中日通航45周年，中国国际航空股份有限公司（简称“国航”）在东京举办“国航中日航线通航45周年庆典”活动。中国驻日大使孔铉佑、中航集团副总裁曹建雄、日本前首相福田康夫、日本观光厅长官田端浩、在日中国企业协会会长王家驯以及各界代表300余人出席了本次活动。

2019年是国航中日航线通航45周年，在1974年，中日两国签署了《中日航空运输协定》，同年9月29日，中日两国正式通航，波音707客机B-2418号首飞北京-上海-东京航线。时任国务院副总理王震率领中国民航首航代表团飞抵东京。同日，日本航空公司的DC-8客机也首飞东京-上海-北京航线，从此正式翻开了两国通航的新篇章。

中国驻日大使孔铉佑在致辞中首先对国航中日航线通航45周年表示庆祝。孔铉佑说，1972年中日邦交正常化，1974两国签署《中日航空运输协定》，随后两国间实现了通航，而国航在成立后进一步开启了中日友好的新篇章，从中担任着非常重要的角色，而在这45年间，两国间的发展也实现了跳跃式发展。孔铉佑说，现在日本迎来了令和时代，中国也即将迎来建国70周年，中日两国同时进入了新的时代，而在2020年东京举办奥运会之际，双方从政府到民间也将迎来交往更加频繁的一年，相信国航在这期间会进一步发展。

中航集团副总裁曹建雄在中日通航45年之际，首先引用了孔子的一段话来表达自己的激动之情，“吾十有五，而志于学,三十而立,四十不惑。”曹建雄说：“所谓四十不惑就是四十岁时，在方向上不要再有错误，所以，我们不能疑惑的是与邻为善、中日友好，而作为航空业者应当进一步努力增进两国友谊事业。”

据介绍，1988年国航成立，两国航线、航班不断增加。国航日本地区总部下辖东京、大阪、名古屋、福冈、仙台、广岛、札幌、冲绳共计8个营业部，9个航站，通航8个中国城市、运营20条中日航线。国航系（含国航、深航、山东航、澳航）在中日之间合计运营29条航线，周执飞班次540班，年运输旅客量近400万人次，运力份额在日本至中国大陆市场各承运人中居于首位。根据计划，2020年起，国航系各承运人每周航班班次合计将突破620班。

日本前首相福田康夫表示，国航承担着两国间数量极为庞大的各界往来，在两国间扮演着非常重要的角色，希望国航的事业进一步扩大，可以让更多的中国人来到日本，使两国友好事业再上一个台阶。

活动中，国航合唱团用中文演唱了中国民歌《半个月亮爬上来》，随后又用日文演唱了日本著名动画影片《天空之城》的主题歌，表演获得现场嘉宾的热烈掌声。最后的压轴戏则是由内蒙古远道而来的艺术家所带来的内蒙古非物质文化遗产呼麦、长调以及马头琴表演。通过现场一个接一个热情洋溢的表演，搭建起中国日有好的文化传播桥梁。

(责编：燕勐、杨牧)