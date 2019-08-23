世界技能大赛在俄罗斯喀山开幕

人民网喀山8月23日电 （记者殷新宇、赵兵）当地时间22日晚19时，第45届世界技能大赛在俄罗斯喀山开幕。22日至27日，来自69个国家和地区的1355名选手，将在这一被誉为"世界技能奥林匹克"的国际最高层级职业技能赛事上一较高下。

中国代表团派出了63名选手，将参加运输与物流、结构与建筑技术、制造与工程技术、信息与通信技术、创意艺术与时尚、社会与个人服务等六大领域全部56个项目的比赛。这是我国第5次组团出征，也是我国参加世界技能大赛以来，参赛人员规模最大、参赛项目最全的一次。

喀山世界技能大赛的宣传语为"未来在你手中""技能面向未来"，22日的开幕式表演环节，主办方采用增强现实技术、机器人技术等高新科技生动地展现了这一主题。表演的舞台效果美轮美奂，通过舞蹈、歌唱等形式生动演绎了技能人才的成长历程，以及科技带给人类生活的变化。

本届世界技能大赛中国代表团和技术保障团于8月17日抵达喀山。抵达喀山后，参加了世界技能组织和第45届世界技能大赛喀山组委会组织的"一校一队"等活动，进行了适应性训练，并按照组委会安排熟悉了场地和设备情况。据介绍，在传统优势项目，中国代表团有望继续获得奖牌，个别新增参赛项目也有夺牌机会。大赛的比赛成绩将在8月27日晚上的闭幕式上揭晓。闭幕式上还将举行会旗交接仪式，开启世界技能大赛的"上海时刻"。

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