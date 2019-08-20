王毅出席乌兹别克斯坦驻华使馆新馆启动仪式

人民网北京8月20日电 （邓洁 实习生田芳）8月19日晚， 中国国务委员兼外长王毅和乌兹别克斯坦外长卡米洛夫共同出席乌兹别克斯坦驻华使馆新馆启动仪式暨乌兹别克斯坦独立28周年招待会。

乌兹别克斯坦外长卡米洛夫在致辞中说，乌兹别克斯坦自独立以来，在取得各项发展成就的基础上继续阔步前进。 米尔济约耶夫总统提出的国家发展五大优先方向行动战略在稳固推进。乌兹别克斯坦实行全面、开放、和平的外交方针，扩大对华全面合作关系是乌兹别克斯坦外交的优先方向。2019年，两国高层交往密切，为进一步巩固乌中两国全面战略伙伴关系注入了新的强大动力。在今年第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，米尔济约耶夫总统同习近平主席在会谈中达成新的共识，要进一步全面推进两国战略伙伴关系，实现新的发展。在中华人民共和国成立70周年之际，乌中全面战略伙伴关系展现出加速发展的态势。

中国外交部长王毅致辞中指出，使馆新馆是乌兹别克传统建筑风格与现代建筑元素的完美融合，是一座建筑精品，更是中乌两国友谊的象征。

王毅说，在两国元首的亲自推动之下，中乌关系不断实现跨越式的发展，两国的政治互信达到新的高度，务实合作拓展到新的广度，利益融合走向新的深度。两国关系已步入快速发展的黄金时期，在国际社会树立了睦邻友好互利合作的典范。

王毅指出，今年是新中国成立70周年。70年来，中国人民用双手书写了国家发展的壮丽史诗。 乌兹别克斯坦在米尔济约耶夫总统的领导之下，大力推进改革开放，国家发展日新月异，中乌两国齐头并进，两国的发展相得益彰，不仅福泽两国人民，也为维护地区和世界的和平发挥着重要作用。

当晚，各国宾朋济济一堂, 来自乌兹别克斯坦的艺术家为宾客奉上精彩的演出。现场的乌兹别克斯谈的传统工艺展、传统美食、图片展……人们沉浸其中，尽情感受着这个中亚国度的独特魅力。

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