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人民网讯 8月19日是世界人道日，今年世界人道日的主题聚焦女性人道工作者。从阿富汗到南苏丹，从伊拉克到叙利亚，都能看到无数女性人道工作者的身影，她们参与到保护和帮助战争受难者工作的方方面面，以实际行动践行着人道精神。
据了解，世界人道日的设立旨在向冒着生命危险参与人道工作的救援人员致敬，并向世界范围内受危机影响的民众提供支持。2019年恰逢《日内瓦公约》通过70周年。作为约束战争行为的里程碑文件，《日内瓦公约》是国际人道法的基石、更是保护战争受害者最重要的国际法律文书。
世界人道日 聚焦人道援助中的女性身影
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