世界人道日 聚焦人道援助中的女性身影

伊拉克摩苏尔郊外，红十字国际委员会护士曾雅诗抱着一名伊拉克儿童。曾雅诗来自香港，从2016年起为红十字国际委员会工作。看似瘦弱的她，先后在南苏丹、伊拉克、也门等战乱地区参与医疗援助工作。“女性看似很柔弱，但其实我们是刚柔并济。”曾雅诗说，在一线的每一天，都感受到大家用心的付出，无论是救援人员还是当地的民众，“虽然工作或生活环境充满困难，都无碍我们发挥所长。”

人民网讯 8月19日是世界人道日，今年世界人道日的主题聚焦女性人道工作者。从阿富汗到南苏丹，从伊拉克到叙利亚，都能看到无数女性人道工作者的身影，她们参与到保护和帮助战争受难者工作的方方面面，以实际行动践行着人道精神。

据了解，世界人道日的设立旨在向冒着生命危险参与人道工作的救援人员致敬，并向世界范围内受危机影响的民众提供支持。2019年恰逢《日内瓦公约》通过70周年。作为约束战争行为的里程碑文件，《日内瓦公约》是国际人道法的基石、更是保护战争受害者最重要的国际法律文书。

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