中美球队合练续传“乒乓外交”佳话

人民网洛杉矶8月17日电 （记者王如君）17日下午，美国加州大学洛杉矶分校约翰·乌登中心一片欢腾，中美国家乒乓球队正在举行合练，续传48前的“乒乓外交”佳话。

应美国奥委会、美国乒协共同邀请，中国国家乒乓队部分教练、运动员前来美国加州大学洛杉矶分校，同美国国家乒乓球队于8月5日至26日进行为期20天的共同训练。这是中国国家乒乓球队第一次赴洛杉矶同美国国家队集训。参训名单可谓星光灿烂，马龙、许昕、樊振东、丁宁、刘诗雯等世界一流运动员赫然在列。

中国乒乓球协会主席、国家乒乓球队主教练刘国梁接受记者采访时说，中国乒乓球队本次来加州同美国乒乓球队共同训练是一次很好的尝试，主要有三大目的：一是传承中美乒乓外交结成的友谊。48年前，乒乓外交开启了中美关系的大门，几代“乒乓人”打下了良好的基础，我们要将中美乒乓外交结成的友谊代代传承下去；二是推广乒乓球运动的发展。希望通过同美国队的合练，推动乒乓球运动在美国有更大的发展。中国作为乒乓大国，有责任将乒乓球运动进一步推广到全世界；三是加强训练的同时扩大中美体育文化交流。经过前些天的合练，中国的30名运动员和美国的16名运动员进行了很好的交流和接触，中国队的竞技水平让美国队受益匪浅，美国的职业化体育、校园体育文化也给中国队留下了深刻印象。

美国乒乓球队教练高军表示，能和世界一流的中国队运动员一同训练，对于美国队运动员来说是一次特别好的学习机会。双方队员通过合练，不仅提高了技术水平，而且加深了了解和友谊，有利于推动美中乒乓球队之间的进一步交流与合作。加州大学洛杉矶分校体育项目负责人迈克尔·德鲁卡说，非常高兴世界最高水平的中国国家乒乓球队应邀来美国训练。乒乓球在中国非常普及，我们也希望乒乓球在美国也像在中国一样广受欢迎。

专程前来看望队员们的中国驻洛杉矶总领事张平指出，乒乓球是中国的国球，国乒是有着光荣历史的球队，多年来赢得众多荣誉，是中国人心目中的英雄和骄傲。乒乓外交在中美关系史上具有重要作用，希望这次集训能进一步传承乒乓外交精神，为增进中美两国人民相互了解和友谊贡献力量。

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