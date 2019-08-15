网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>国际

加拿大苏格兰风情小镇金卡丁

【查看原图】
金卡丁湖港的落日景色 于世文 摄
金卡丁湖港的落日景色 于世文 摄
123456789101112131415161718192021222324252627
来源：人民网-国际频道  2019年08月15日10:36

加拿大安大略省休伦湖（lake Huron）的湖岸线长达300多公里，从萨尼亚（Sarnia）一直绵延到著名的花瓶岛所在地托伯莫瑞（Tobermory）。在长长的湖岸线上点缀着逾25个绵软的沙滩和各具特色的湖港小镇，成为安省和来自世界各地游客的度假天堂。在烈日炎炎的8月，女儿陪我们前往休伦湖岸南端的两个湖港小镇游览，小镇空气中沉淀着时光的醇厚、湖光潋滟，碧波万顷，給人带来心底的恬静与无限清凉。

苏格兰风情小镇金卡丁。每年8月第一个星期一是安省的公民日（Civic Holiday）。这个8月假日不确定具体日期、只定在8月首个周一是有缘由的，这样它总能与上个周末双休日连成一个3天的小长假。高寒地带的加拿大夏季短暂，一般上班族的年假多会选在夏季，举家出游享受宝贵而美好的夏日时光。小女儿就在这个公民日长周末陪我们到休伦湖岸南端的金卡丁（Kincardne）及戈德里奇（Goderich）两日游。8月4日一早，我们从密西沙加出发一路向西北行驶，蓝天白云、红房绿树、群群牧牛，广袤田野里一排排干草捆更是一道独特风景线……不时从眼前掠过的景色犹如在观赏一部原野风光片，行车两个多小时便到湖港小镇金卡丁。它是安省西南部休伦湖畔布鲁斯县辖下的一个小镇，是全球最大核电站之一的布鲁斯核电站所在地。小镇拥有1.12万人口，和埃尔金小镇一样，这里的居民多为核电站雇员。小镇已有160年历史。1948年，分别出生于苏格兰和英格兰的Allam Cmerom与Willim Withers来到此地，成为金卡丁最早的居民；此后陆续又有许多苏格兰人来到这里。因此，小镇至今沿袭了浓浓的苏格兰风情。每年7-8月，小镇每周六傍晚都有苏格兰风笛乐队沿皇后街巡游，还会邀请游客加入乐队同乐。可惜我们没有订到8月3日周六的住处，只订到8月4日金卡丁的汽车酒店（Motel），遗憾错过了观赏苏格兰风笛乐队表演的盛事；好在我们在小镇皇后街的艺术墙上看到了始于1908年的苏格兰风笛乐队的绘画，并在4日晚上聆听了来自湖畔灯塔博物馆的苏格兰名曲——《苏格兰勇士》（Scotland the Brave）。在皇后街小广场一角看到一架白色钢琴，不时有市民坐下来弹奏，苏格兰民歌《苏格兰之花》（Flower of Scotland）的美妙旋律在空中飘荡。小镇资料显示，在每年1月25日的苏格兰诗人罗伯特·彭斯（Robet Burns）诞辰纪念日，小镇会隆重举行“彭斯之夜”活动，彭斯最著名的代表作《友谊地久天长》（Auld Lang Syne）的旋律会在小镇每个角落里飘荡。金卡丁还是加拿大当代超级名模杰西卡·史丹（Jessica Stam）的出生地。

沿着皇后街漫步，街两边建筑精美，有艺术工作室、精品店、邮局、风味餐厅。在短短的主街上，每隔百米就会看到两把并排的蓝色高背椅，它是小镇的标志之一。这种椅子有个专用语,叫做马斯科卡椅(Muskoka chair),是安省一种著名的休闲座椅，它源自多伦多北部马斯科卡湖景区，最初为方便游客休闲而设计，后来这种彩色座椅本身也成了一道独特风景线。在小镇看到两家中餐厅，店牌上写着“美味温暖食物”的中文字。我们在一家华人开的寿司店用餐，听到我们讲汉语普通话，两位服务员过来和我们交流，他们分别来自北京和广州，他们说，小镇只有几十个华人，见到我们好像见到了家乡亲人，远隔重洋，时时都思念祖国和自己的家乡。傍晚，小镇披上玫瑰色夕阳，诗情画意浓浓，古朴、瑰丽、安详。

蓝旗海滩，灯塔、落日。8月的休伦湖正处黄金季节，丽日碧水，绿树鸥飞。金卡丁的站滩（Station Beach）是世界级的蓝旗沙滩（Blue Flag beach）之一。蓝旗沙滩是由欧洲环境保护教育协会认证的生态标志，专门嘉奖给优质经营管理和高度重视环保的沙滩和港口。蓝旗沙滩必须通过水质、环境信息与教育、环境管理、安全与服等四方面共27项标准的考核，蓝旗海港的标准有16项。早在2010年，全球就有41个国家的3450处沙滩和港口被授予蓝旗称号。加拿大已有25个蓝旗沙滩，金卡丁的站滩就是其中之一。它在水质、环保、安全和服务各方面都符合最严格的国际标准。

金卡丁湖滩长达两公里。我们择地撑起遮阳伞、安营扎寨，下水畅游，尽情享受与湖水亲近的乐趣。蓝天白云、碧水银沙、飘在空中的滑翔伞、低空翱翔的洁白海鸥、沙滩绚丽的遮阳伞、深水区的游泳高手、浅水区的戏水人群、悠悠漂荡在湖面的皮划艇、正在热烈进行的沙滩排球赛、依偎在沙滩高高蓝椅上的情侣、漫步在湖滨花园木栈道上的游人……好一幅夏日湖滨图，处处都能唤起人的灵性和欣喜感。

饱含故事的灯塔屹立在湖畔。如今，这座灯塔已成为一座博物馆，诉说着百余年来指引过无数迷船找到家的故事。展览显示，1856年一个秋日的夜晚，来自苏格兰天空岛的移民唐纳德（Donald）一家驾船从南边不远的戈德里奇向金卡丁航行。途中风云突变，休伦湖惊涛骇浪，一片漆黑，方向难辨。唐纳德急中生智吹响风笛，当时金卡丁另一位苏格兰人听到笛声，立刻也吹响风笛呼应，唐纳德循声而航，渐渐隐约看到金卡丁灯塔的红色灯光，安全抵达金卡丁码头。从那时起，金卡丁的风笛手每晚都会爬上码头灯塔，吹奏风笛，一个半世纪以来，已成为一种传统延续至今。这个昭示风笛威力的故事，在金卡丁早已家喻户晓。

傍晚，我们迎着夕阳再次来到湖畔，踏着松软细腻的沙滩，伴着来自灯塔的悠扬笛声，观赏着渐渐西沉的落日，分享着一对老夫妻携手面湖而坐的幸福，不禁感慨：金卡丁温馨浪漫，景色醉人！

分享到：
(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)
更多>>
社区登录
用户名： 立即注册
密  码： 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

图片新闻排行榜