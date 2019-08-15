加拿大苏格兰风情小镇金卡丁

加拿大安大略省休伦湖（lake Huron）的湖岸线长达300多公里，从萨尼亚（Sarnia）一直绵延到著名的花瓶岛所在地托伯莫瑞（Tobermory）。在长长的湖岸线上点缀着逾25个绵软的沙滩和各具特色的湖港小镇，成为安省和来自世界各地游客的度假天堂。在烈日炎炎的8月，女儿陪我们前往休伦湖岸南端的两个湖港小镇游览，小镇空气中沉淀着时光的醇厚、湖光潋滟，碧波万顷，給人带来心底的恬静与无限清凉。

苏格兰风情小镇金卡丁。每年8月第一个星期一是安省的公民日（Civic Holiday）。这个8月假日不确定具体日期、只定在8月首个周一是有缘由的，这样它总能与上个周末双休日连成一个3天的小长假。高寒地带的加拿大夏季短暂，一般上班族的年假多会选在夏季，举家出游享受宝贵而美好的夏日时光。小女儿就在这个公民日长周末陪我们到休伦湖岸南端的金卡丁（Kincardne）及戈德里奇（Goderich）两日游。8月4日一早，我们从密西沙加出发一路向西北行驶，蓝天白云、红房绿树、群群牧牛，广袤田野里一排排干草捆更是一道独特风景线……不时从眼前掠过的景色犹如在观赏一部原野风光片，行车两个多小时便到湖港小镇金卡丁。它是安省西南部休伦湖畔布鲁斯县辖下的一个小镇，是全球最大核电站之一的布鲁斯核电站所在地。小镇拥有1.12万人口，和埃尔金小镇一样，这里的居民多为核电站雇员。小镇已有160年历史。1948年，分别出生于苏格兰和英格兰的Allam Cmerom与Willim Withers来到此地，成为金卡丁最早的居民；此后陆续又有许多苏格兰人来到这里。因此，小镇至今沿袭了浓浓的苏格兰风情。每年7-8月，小镇每周六傍晚都有苏格兰风笛乐队沿皇后街巡游，还会邀请游客加入乐队同乐。可惜我们没有订到8月3日周六的住处，只订到8月4日金卡丁的汽车酒店（Motel），遗憾错过了观赏苏格兰风笛乐队表演的盛事；好在我们在小镇皇后街的艺术墙上看到了始于1908年的苏格兰风笛乐队的绘画，并在4日晚上聆听了来自湖畔灯塔博物馆的苏格兰名曲——《苏格兰勇士》（Scotland the Brave）。在皇后街小广场一角看到一架白色钢琴，不时有市民坐下来弹奏，苏格兰民歌《苏格兰之花》（Flower of Scotland）的美妙旋律在空中飘荡。小镇资料显示，在每年1月25日的苏格兰诗人罗伯特·彭斯（Robet Burns）诞辰纪念日，小镇会隆重举行“彭斯之夜”活动，彭斯最著名的代表作《友谊地久天长》（Auld Lang Syne）的旋律会在小镇每个角落里飘荡。金卡丁还是加拿大当代超级名模杰西卡·史丹（Jessica Stam）的出生地。

沿着皇后街漫步，街两边建筑精美，有艺术工作室、精品店、邮局、风味餐厅。在短短的主街上，每隔百米就会看到两把并排的蓝色高背椅，它是小镇的标志之一。这种椅子有个专用语,叫做马斯科卡椅(Muskoka chair),是安省一种著名的休闲座椅，它源自多伦多北部马斯科卡湖景区，最初为方便游客休闲而设计，后来这种彩色座椅本身也成了一道独特风景线。在小镇看到两家中餐厅，店牌上写着“美味温暖食物”的中文字。我们在一家华人开的寿司店用餐，听到我们讲汉语普通话，两位服务员过来和我们交流，他们分别来自北京和广州，他们说，小镇只有几十个华人，见到我们好像见到了家乡亲人，远隔重洋，时时都思念祖国和自己的家乡。傍晚，小镇披上玫瑰色夕阳，诗情画意浓浓，古朴、瑰丽、安详。

蓝旗海滩，灯塔、落日。8月的休伦湖正处黄金季节，丽日碧水，绿树鸥飞。金卡丁的站滩（Station Beach）是世界级的蓝旗沙滩（Blue Flag beach）之一。蓝旗沙滩是由欧洲环境保护教育协会认证的生态标志，专门嘉奖给优质经营管理和高度重视环保的沙滩和港口。蓝旗沙滩必须通过水质、环境信息与教育、环境管理、安全与服等四方面共27项标准的考核，蓝旗海港的标准有16项。早在2010年，全球就有41个国家的3450处沙滩和港口被授予蓝旗称号。加拿大已有25个蓝旗沙滩，金卡丁的站滩就是其中之一。它在水质、环保、安全和服务各方面都符合最严格的国际标准。

金卡丁湖滩长达两公里。我们择地撑起遮阳伞、安营扎寨，下水畅游，尽情享受与湖水亲近的乐趣。蓝天白云、碧水银沙、飘在空中的滑翔伞、低空翱翔的洁白海鸥、沙滩绚丽的遮阳伞、深水区的游泳高手、浅水区的戏水人群、悠悠漂荡在湖面的皮划艇、正在热烈进行的沙滩排球赛、依偎在沙滩高高蓝椅上的情侣、漫步在湖滨花园木栈道上的游人……好一幅夏日湖滨图，处处都能唤起人的灵性和欣喜感。

饱含故事的灯塔屹立在湖畔。如今，这座灯塔已成为一座博物馆，诉说着百余年来指引过无数迷船找到家的故事。展览显示，1856年一个秋日的夜晚，来自苏格兰天空岛的移民唐纳德（Donald）一家驾船从南边不远的戈德里奇向金卡丁航行。途中风云突变，休伦湖惊涛骇浪，一片漆黑，方向难辨。唐纳德急中生智吹响风笛，当时金卡丁另一位苏格兰人听到笛声，立刻也吹响风笛呼应，唐纳德循声而航，渐渐隐约看到金卡丁灯塔的红色灯光，安全抵达金卡丁码头。从那时起，金卡丁的风笛手每晚都会爬上码头灯塔，吹奏风笛，一个半世纪以来，已成为一种传统延续至今。这个昭示风笛威力的故事，在金卡丁早已家喻户晓。

傍晚，我们迎着夕阳再次来到湖畔，踏着松软细腻的沙滩，伴着来自灯塔的悠扬笛声，观赏着渐渐西沉的落日，分享着一对老夫妻携手面湖而坐的幸福，不禁感慨：金卡丁温馨浪漫，景色醉人！

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)