中国驻俄大使张汉晖同中俄主流媒体举行见面会

人民网莫斯科8月14日电（记者屈海齐、李明琪）当地时间14日，中国驻俄罗斯大使张汉晖在使馆同中俄两国主流媒体举行见面会，并回答了记者们关心的问题。中俄主流媒体代表约50人出席。

张汉晖大使首先代表中国驻俄大使馆对中俄两国媒体朋友的到来表示欢迎。张汉晖大使表示，他喜欢丰富璀璨的俄罗斯文化，也喜欢俄罗斯朋友坦率真诚、乐观坚强的性格。莫斯科是充满历史底蕴和现代气息的大都市，素有“森林城市”和“花园城市”的美誉。作为驻俄大使，他深感使命光荣，责任重大，将怀揣热情与希望，带领驻俄使馆的全体工作人员，团结俄社会各界友好人士，全力落实好习近平主席和普京总统达成的各项重要共识，推动新时代中俄全面战略协作伙伴关系走深走实。

在谈到中俄全面战略协作伙伴关系进入新时代时，张汉晖大使指出，中俄两国元首之间亲密无间的个人友谊在世界各国领导人之间极为少见。双方高层互信和各领域合作达到了历史新高点。促进两国和两国人民的相互联系和福祉提升，是两国发展关系的出发点，双方也扎扎实实做到了这一点。中俄关系迈入新时代，是复杂多变的世界局势的客观要求，是两国在建交70周年这一坚实基础上面向未来永葆双边关系活力的内在要求。新时代是新的里程碑，双方应秉持睦邻友好、战略协作的精神，实现互利共赢，携手维护国际秩序，让两国关系继续成为国家间关系的典范。

关于两国务实合作，张汉晖大使强调，两国元首共同确定了2024年双边贸易额达到2000亿美元的目标，他对实现这一目标充满信心。中俄两国经贸合作虽然存在一些问题与障碍，但合作潜力巨大，发展空间足够。双方正携手合作，不断提升经贸合作水平和质量。两国基础设施互联互通，金融合作水平不断提高，在大项目、高科技、农业、人文、旅游、电商等各领域的合作不断深化。尤为重要的是，面对某些国家蓄意打压中俄科技发展与创新的行为，两国共同决定继续扩大科技创新合作的深度和广度。

关于中俄建交70周年，张汉晖大使表示，一是两国正在展开建交70周年系列庆祝活动，认真回顾和总结中俄关系走过的不平凡历程。二是庆祝建交70周年也是在庆祝和纪念两国人民的传统友谊。作为两个大国，作为拥有漫长边界的邻邦，两国民众互助互爱，携手创造了不平凡的历史，相信双方民众友好交往的故事将继续书写。三是中俄建交70周年不仅是中俄关系的财富，也是国际政治的财富。在过去的70年中，中俄两国都取得了巨大的建设成就，共建上海合作组织，在金砖国家、中俄印机制内合作，在其他国际舞台上携手维护世界的和平与稳定。

关于两国地方合作，张汉晖大使认为，双方在这一领域取得了丰硕成果。双方已结成140对友好城市和友好省州。双方合作的重中之重是经贸合作，并带动旅游、留学、人文交流等方面的合作。前不久，在切博克萨雷就举行了“长江-伏尔加河”地方合作理事会第三次会议，充分证明两国地方合作的水平。中国正在动员国内各地积极与俄各联邦主体展开合作，寻找合作机会，实现优势互补。

关于香港发生的暴乱事件，张汉晖大使重申，香港的局势已从游行示威发展成严重的暴力犯罪活动，并出现了明显的恐怖主义苗头。激进暴力分子制造武器，袭击警察，伤害老人和记者等无辜的群众，并极力干扰机场等公共设施的正常运营秩序，事态已发展到了危机程度。毫无疑问，有外部势力正在香港策划“颜色革命”，旨在破坏“一国两制”，搞乱香港，遏制中国的发展。我想请这些外部势力记住，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，不容任何国家、组织或个人以任何方式插手。

关于中美贸易战，张汉晖大使强调，贸易战非中方挑起，责任也不在中国。美国长期对华高科技产品出口实行管制，导致中美双边贸易失衡。此外，美方统计的贸易逆差数据也不合理。中国把从美国进口的原料和设备加工为成品后，再出口到美国市场，美国在统计贸易赤字时将这种再出口也计算在内，这是不正确的。另外，美方指责中国华为等公司“非法窃取”美国技术，这是不可能的，因为这些公司的技术比美国还要先进。而美国试图要求中国修改经济领域的相关法律，是对中国内政的干涉，中方对此坚决抵制。

当日，俄罗斯塔斯社、“今日俄罗斯”国际新闻通讯社、国际文传电讯社、全俄国家电视广播公司、《俄罗斯报》、《消息报》、《共青团真理报》、《劳动报》、《论据与事实报》、《莫斯科共青团员报》，以及《人民日报》、新华社、中央广播电视总台、中新社、《中国日报》、《光明日报》、《文汇报》、《经济日报》、《科技日报》、《法制日报》、《中国青年报》、《中国》杂志、人民网等中俄主流媒体代表出席。结束后，张大使与记者们合影留念。

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