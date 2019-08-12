首届里海经济论坛在土库曼斯坦举行

人民网土库曼巴什8月12日电（记者周翰博）12日，为期两天的首届里海经济论坛在土库曼斯坦巴尔坎州港口城市土库曼巴什落幕。本次论坛聚焦能源、工业、交通、贸易等主题，举办了包括里海创新技术和国际汽车展、里海地区经贸合作会议在内的一系列主题活动和分论坛。

土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、俄罗斯总理梅德韦杰夫、阿塞拜疆总理诺夫鲁兹·马马多夫、伊朗第一副总统埃沙格·贾汉吉里、哈萨克斯坦总理马明出席12日上午举行的主旨大会并发言。

别尔德穆哈梅多夫在发言中指出，里海地区拥有丰富的油气资源、无法复制的生态环境、优越的过境运输条件和广阔的发展前景。未来，里海将在促进地区及周边国家发展方面发挥更加重要作用。

梅德韦杰夫在发言中强调，丰富的自然资源是里海沿岸国家的地缘战略优势和重要合作方向。在充分利用自身优势的同时，各国还应重视基础设施、数字技术、清洁能源等非传统能源行业的发展与合作，全面提高国家竞争力。此外也不应忽略恐怖主义、贩毒、有组织犯罪、非法移民等安全威胁。

马明在发言中指出，深化里海沿岸国家合作对促进地区经济发展、完善交通和能源基础设施建设、维护生态平衡和生物多样性都有积极作用。此外，他还围绕贸易投资、过境运输、能源开发与利用、旅游、生态保护等问题提出一系列倡议。

伊朗和阿塞拜疆领导人对进一步扩大里海国家间贸易额，以及加强同地区外国家的联系高度关注。

据悉，来自数十个国家的3000多名政商界代表、专家学者以及新闻工作者参加了本次论坛。

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