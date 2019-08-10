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中国女画家“一带一路”绘画作品展在哈举行

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当地观众同张碧云博士合影（主办方供图）
当地观众同张碧云博士合影（主办方供图）
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来源：人民网-国际频道  2019年08月10日14:35

人民网阿什哈巴德8月10日电（记者周翰博）阿拉木图消息：9日，中国女画家张碧云“一带一路”绘画作品展在哈萨克斯坦最大城市阿拉木图开幕。本次展览展出了65幅张碧云创作的绘画作品，其中既有传统中国写意花鸟画，也有融汇中西的油画创新作品。

中国驻阿拉木图总领馆文化和旅游领事王庆平在开幕式致辞中表示，中国与哈萨克斯坦是地理上的邻国，有着历史悠久的友好关系。人文合作是中哈关系的重要组成部分，也是落实“一带一路”倡议的重要方面。此次画展有助于不断扩大两国文化交流与合作，增进彼此了解。

哈萨克斯坦“团结”华人民族文化中心主席況小波表示，近年来，中哈两国经济合作取得了可喜成果，同时两国文化艺术交流也逐渐深入。张碧云博士赴阿拉木图举办画展，是中哈文化交流的成功展示。

张碧云介绍说，这是其第二次在哈萨克斯坦展出绘画作品，也是本轮巡回展览的第一站。展览致力于用艺术作品向“一带一路”沿线国家传播中华文化。展览期间，还将举办“中国花鸟画的技法与欣赏”讲座，向哈民众深入讲解中国画的精神。

展品中以中国传统文化为题材的油画作品既融合了西方绘画技法，又展现了中国独特的东方韵味，引得观众驻足。例如四神女系列油画塑造了四位山海经中的东方女神形象——瑶姬、姑射、精卫与姮娥，大气典雅；肚兜系列油画则以中国传统服饰为主题，设色大胆，艳丽活泼，充满东方色彩。《四女神系列》油画作品被哈国家艺术博物馆永久收藏。

本次绘画作品展由哈国家艺术博物馆、浙江工业大学等单位联合主办，将持续至8月31日。据主办方介绍，张碧云系绘画艺术博士、俄罗斯美术家协会会员、浙江工业大学副教授。本次展览还展出了我国著名画家何水法的书法作品。

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(责编：徐祥丽、杨牧)
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