纪念中蒙建交70周年——“美丽中国”文化旅游推介活动在乌兰巴托举办

人民网乌兰巴托8月9日电（记者霍文）由中国文化和旅游部主办的“美丽中国”中国文化旅游推介活动8日在乌兰巴托举办。本次活动通过宣传片播放、文艺表演、非遗展示等形式，向蒙古国民众展现了中华民族多样的旅游资源和独特的文化魅力，提升了“美丽中国”在蒙古国的知名度和美誉度，推动了中蒙两国文化旅游领域的交流与合作。

活动期间，中方通过发放旅游宣传包、PPT讲解、宣传片播放、产品线路宣介等形式，重点向蒙古国推介了中国文化旅游市场上较为成熟的“海上丝绸之路”产品，展示了中国内涵丰富、品类多元的文旅资源。

在商务洽谈环节，河南省、湖南省、山东省等地方文化和旅游厅（局）及长沙市、哈尔滨市等“东亚文化之都”城市代表携文旅企业，以及中青旅控股股份有限公司、中国旅游旅行服务有限公司等多家旅行商与蒙古国文化旅游界的同行们交流洽谈，取得了富有成效的成果。

中国驻蒙古国大使邢海明表示，随着“一带一路”倡议同蒙古“发展之路”战略对接走深走实，文化旅游领域的合作呈现出蓬勃发展的新气象，文化艺术互学互鉴不断发展，中蒙两国在文化旅游领域的合作具有良好的基础和广阔的前景。此次推介会上，双方签署了一系列文化旅游合作协议，希望能为中蒙关系发展注入新的活力。

当晚，“纪念中蒙建交70周年——中国文化旅游之夜”活动在乌兰巴托中央文化宫举行。来自中国河南省的武功高手现场表演了高水平的中国功夫和太极等中华武术精髓，以功夫的起源、发展为脉络，串起各种功夫绝技和日常练武的场面，将功夫中的禅拳、器械、内功、技艺融为一体，为蒙古国观众奉献了一场精彩绝伦的中华传统文化大餐。

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