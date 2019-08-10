驻旧金山总领馆举办留华毕业生庆祝活动

人民网旧金山8月9日电（邓圩 宫欣）当地时间8月8日，中国驻旧金山总领馆举办庆祝中美建交四十周年暨留华毕业生重聚活动。驻旧金山总领事王东华及其夫人刘彬在官邸招待了50多位北加州新老留华毕业生。

在场的留华毕业生们毕业于中国各大高校，现任职于美国当地的各大企业、大学或机构，都有中文名，能讲一口流利的汉语，都对中国怀有深情厚谊。

吴悠（Adam Wright），作为本次活动的召集人，2008年毕业于云南师范大学。问起参与活动的初衷，他表现希望可以创造出一个促进中美之间友好关系的平台。他希望能借助本次活动，表达美国人对中国的真切情感。

他说：“在中国的那一年，可能是我这辈子印象最深刻、最有价值的时间。我那一年学到的知识比我在美国十年学到的还要多。而我学到的不仅是中文的知识，也是做人和参加国际社会的知识。我觉得今天在场的留华学生也都有相同的感受。”

加州大学伯克利分校社会学系教授高棣民也出席了今天的活动。高棣民教授是中美建交后美国第一批赴华公派留学生，见证过多个中美历史性场合。

他在活动上回忆起当年在复旦大学留学时的点滴。作为中国改革开放的亲历者，他惊叹于中国40年发生的巨大变迁。提到目前中美两国之间的贸易紧张关系，他表示忧虑，他说中美两国之间存在很多挑战、问题、和摩擦。他希望两国可以共同努力解决所面临的困难，再回到1979年时中美刚建交时的状态。

中国驻旧金山总领事王东华表示，中美两国之间的教育交流是两国双边关系的一部分，对加强彼此理解信任发挥着重要作用。他表示中美建交40年来，中美关系历经风雨，取得历史性发展，为两国人民带来巨大福祉，也促进了世界的和平、繁荣与稳定。中美合作本质是互利双赢，合作一直是两国关系的主流。当前，中美经济相互依存，利益交织，伤害对方就是伤害自己，合作是双方最佳选择。

活动现场气氛热烈，多位留华毕业生分享了在中国留学的难忘经历，阐述了留学中国对他们人生阅历和职业发展的积极作用，引发了在场嘉宾们的强烈共鸣和热烈交流。

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