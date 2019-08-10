旅比大熊猫“好好”产下龙凤胎

人民网8月9日比利时布吕热莱特电（记者 郑彬）当地时间8月9日，位于比利时布吕热莱特市的天堂动物园对外宣布，中国旅比大熊猫“好好”于8日下午成功产下一对龙凤胎。目前“好好”和大熊猫幼仔身体各项指标正常。

这是“好好”自2016年6月诞下幼仔“天宝”后，时隔3年再次顺利生产。在9日的新闻发布会上，天堂动物园园长董博先生兴奋的对媒体表示：“此次双胞胎熊猫的诞生让天堂动物园甚至比利时全国上下都喜出望外。特别是幼仔的出生日期是8月8日，这在中文里寓意吉祥。我们将继续为旅比大熊猫提供全方位的悉心照料，维护好这一比中友谊的结晶。”

中国驻比利时大使曹忠明则表示，“好好”能够成功在异国他乡产下一对双胞胎非常不易。大熊猫落户比利时，是两国人民友好情谊不断发展的象征和纽带，祝愿熊猫宝宝健康茁壮成长，像它们的爸爸妈妈一样成为中比友好的使者。

2014年2月，大熊猫“星徽”和“好好”落户比利时天堂动物园，很快就成为公园最受欢迎的明星动物。回想起当时的情景，董博至今记忆犹新：“我清楚地记得，当得知大熊猫到来的消息后，不仅比利时当地的居民，就连周边国家的游客都蜂拥而至，每天都有数以千计的游客排起长队争相目睹大熊猫可爱的样子。它们一直都是这里最受欢迎的客人。”

来自法国北部的克里斯蒂娜对记者表示，他们一家每年都要驱车上百公里，专程来这里看大熊猫。“它们的样子太可爱了！不仅是孩子，就连很多大人都成为了他们的‘粉丝’。我现在最大的愿望就是能有机会带着孩子去大熊猫的故乡中国看一看。”

动物园纪念品商店的负责人爱丽丝则表示：“我们根据大熊猫的样子设计生产了几十种产品，都受到游客们的追捧。其中大熊猫玩偶和印有大熊猫头像的文化衫是最受欢迎的。愿它们能够喜欢这里的生活，也祝熊猫宝宝健康快乐的成长，这也是所有比利时人民的希望。”

据了解，“好好”是今年以来在中国之外第一只产仔的大熊猫。大熊猫一般都是一胎一仔，生双胞胎的几率不足30%，而生龙凤胎的几率则更小。由于出生三个月内是幼仔身体最为脆弱的时期，因此动物园专门从中国请来了专业的医疗团队，进行精心的照顾和看护。另据工作人员介绍，这对大熊猫宝宝将在比利时居住4年，然后回国。目前，在比生活的大熊猫数量增加到了5只。

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