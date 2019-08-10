西日本中国留学人员献礼国庆70周年报告表彰会在大阪举行

人民网大阪8月9电（记者刘军国）西日本中国留学人员献礼国庆70周年报告表彰会9日在大阪举行。中国驻大阪大使衔总领事李天然，副总领事张玉萍、刘磊，参赞衔领事吴劲松，教师代表，中国留学生代表等约200人参加。

活动开始之后，主办方首先播放了二十国集团领导人大阪峰会中国代表团留学生志愿者精彩回顾视频。

李天然在讲话中指出，今年是中华人民共和国成立70周年，是五四运动100周年，也是新时代改革开放继续推进的开局之年和全面建成小康社会的关键之年。在6月的二十国集团领导人大阪峰会期间，广大留学人员克服各种困难，主动牺牲自己的休息时间，不惧风雨，不畏骄阳，踊跃参加中国代表团的各项志愿者活动，以真情投入体现爱国主义情怀，谱写出许多令人感动的青春故事，保障了峰会期间中国代表团各项活动顺利进行。在此谨代表中国驻大阪总领事馆，向大家致以由衷的肯定和诚挚的感谢。

李天然对西日本地区留学生提出三点希望。第一，希望大家珍惜在日本留学的大好机会，紧跟新技术新模式新业态，努力掌握科学文化知识和专业技能，将来以真才实学服务人民，以创新创造贡献国家。第二，期待各位同学能够积极支持总领馆的各项活动，也期待大家组织或参加更多有激情、有爱心、有温度的献礼新中国成立70周年活动，讲好中国故事，传播好中国声音。第三，期待大家继续弘扬留学报国的光荣传统，胸怀大志，为了实现中华民族伟大复兴的中国梦而接力奋斗。

紧接着，李天然向优秀志愿者代表颁发证书，鼓励大家继续努力，谱写更美丽的青春之歌。随后，大阪大学张希西和冈山大学王俊祥等留学生代表向祖国诉心声，讲述自己志愿服务的收获。接下来，来自西日本地区的留学生表演了多个精彩的节目。报告表彰会最后在全体师生合唱《我和我的祖国》中落下帷幕。

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