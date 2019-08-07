网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>国际

中建埃及项目举办“浪漫七夕节、相约新首都”活动

【查看原图】
中建埃及项目举办“浪漫七夕节、相约新首都”活动
中建埃及项目举办“浪漫七夕节、相约新首都”活动
1234
来源：人民网-国际频道  2019年08月07日20:43

人民网开罗8月7日电 （记者曲翔宇）“七夕”被赋予了“牛郎织女”的美丽传说，使其成为了象征爱情、也最具浪漫色彩的传统节日和文化现象。开罗时间8月7日上午，值中国农历七月初七“七夕节”，由中埃跨国、埃及属地、中国本土共8对夫妻情侣参加的聚会座谈活动，在中建埃及新首都CBD项目P4标段精心装点的“幸福空间”活动室拉开帷幕。

“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”。与会恩爱伴侣们通过观看介绍“七夕”来源的动画片、吟诵中国古诗词，领略“鹊桥相会”的爱情传奇；通过分享各自的生活趣事和浪漫故事，以及自己“小家”与埃及新首都CBD项目“大家”的不解之缘；通过中埃传统歌曲的学唱、对唱等，感受中埃两大文明古国的灿烂文化和民心相通。许多跨国情恋、海外情结的故事催人泪下、感人至深。

中建埃及分公司总经理常伟才夫妇作为代表，为大家赠送了巧克力等温馨礼物。常伟才表示，感谢大家一年多来为新首都CBD工程付出的聪明才智和辛勤劳动，特别感谢CBD项目中埃员工家属们的关心、理解和鼎力支持。他寄希望CBD项目的中埃员工携手构建心心相印的“鹊桥”，助推中埃文化交流，续写中埃友谊佳话，同时为中埃产能合作、互联互通做出中建海外员工的更大贡献。

“海外建设者与团聚相比更多的是分离，感谢家人给予我的支持、付出和包容；感谢新首都CBD项目这个载体，成全了支持了很多美好的感情……”“七夕文化、牛郎织女的故事歌颂忠贞不渝婚爱观，体现了对理想爱情的向往，更体现一种强烈责任心。这与我们项目员工扎根一线，用汗水、用执着矢志为家人、为梦想撑起一片天的追求殊途同归……” 在卡片赠送环节，男士们在爱心卡片上抒写了一段段发自内心的话语，金句频现。(王广滨、刘俞对此文亦有贡献)

分享到：
(责编：刘洁妍、杨牧)
更多>>
社区登录
用户名： 立即注册
密  码： 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

图片新闻排行榜