中建埃及项目举办“浪漫七夕节、相约新首都”活动

人民网开罗8月7日电 （记者曲翔宇）“七夕”被赋予了“牛郎织女”的美丽传说，使其成为了象征爱情、也最具浪漫色彩的传统节日和文化现象。开罗时间8月7日上午，值中国农历七月初七“七夕节”，由中埃跨国、埃及属地、中国本土共8对夫妻情侣参加的聚会座谈活动，在中建埃及新首都CBD项目P4标段精心装点的“幸福空间”活动室拉开帷幕。

“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”。与会恩爱伴侣们通过观看介绍“七夕”来源的动画片、吟诵中国古诗词，领略“鹊桥相会”的爱情传奇；通过分享各自的生活趣事和浪漫故事，以及自己“小家”与埃及新首都CBD项目“大家”的不解之缘；通过中埃传统歌曲的学唱、对唱等，感受中埃两大文明古国的灿烂文化和民心相通。许多跨国情恋、海外情结的故事催人泪下、感人至深。

中建埃及分公司总经理常伟才夫妇作为代表，为大家赠送了巧克力等温馨礼物。常伟才表示，感谢大家一年多来为新首都CBD工程付出的聪明才智和辛勤劳动，特别感谢CBD项目中埃员工家属们的关心、理解和鼎力支持。他寄希望CBD项目的中埃员工携手构建心心相印的“鹊桥”，助推中埃文化交流，续写中埃友谊佳话，同时为中埃产能合作、互联互通做出中建海外员工的更大贡献。

“海外建设者与团聚相比更多的是分离，感谢家人给予我的支持、付出和包容；感谢新首都CBD项目这个载体，成全了支持了很多美好的感情……”“七夕文化、牛郎织女的故事歌颂忠贞不渝婚爱观，体现了对理想爱情的向往，更体现一种强烈责任心。这与我们项目员工扎根一线，用汗水、用执着矢志为家人、为梦想撑起一片天的追求殊途同归……” 在卡片赠送环节，男士们在爱心卡片上抒写了一段段发自内心的话语，金句频现。(王广滨、刘俞对此文亦有贡献)

(责编：刘洁妍、杨牧)