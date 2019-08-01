网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>国际

静谧的埃尔金小镇 纯净的娑波湖滩

【查看原图】
娑波湖滩上的美人鱼沙雕。（于世文 摄）
娑波湖滩上的美人鱼沙雕。（于世文 摄）  
1234567891011121314151617181920212223
来源：人民网-国际频道  2019年08月01日13:00

加拿大布鲁斯半岛被休伦湖和乔治亚湾的浩渺湖水拥抱着，碧水、岩石、森林、步道、沙滩构成了一派绝美的自然风光。不仅半岛顶端有“风景明信片”美称的托伯莫瑞、有风景如画的五噚国家海洋公园和布鲁斯半岛国家公园，而且环半岛还有许多湖滨小镇和可与海滩媲美的优质湖滩。不久前，我们游览了休伦湖畔的埃尔金港，并在娑波湖滩踏浪嬉水，为布鲁斯半岛3日之旅画上一个圆满的句号。

静谧的埃尔金小镇。布鲁斯半岛环湖岸点缀着欧文桑德(Owen Sound)、怀尔顿(Wiarton)、托伯莫瑞（Tobermory）、米福德（Meaford）、埃尔金港（Port Elgin）、木柴镇（booming lumber town）等一串珍珠般的港湾小镇，这些小镇都是加拿大人所钟爱的度假天堂。7月1日清晨，我们从欧文桑德民居出发，半个多小时车程就到了埃尔金港。这是位于布鲁斯半岛南端、坐落于休伦湖畔的一个湖港工业小镇，人口大约8000人，布鲁斯核电厂(Bruce Power)雇佣了4000名全职员工，小镇居民就业稳定，经济蓬勃发展。小镇每年10月初会举办一年一度的南瓜节，2013年10月6日重达1277.5磅（合579公斤）的加国南瓜王就是在此小镇南瓜节上诞生的。因此，埃尔金港初秋的南瓜节办得风生水起、远近闻名，每年都能吸引很多游客。

我们到小镇的当日正值加国国庆日假期，9点钟的小镇似乎还在睡梦中没有苏醒，连港口湖面上的小鸭子都浮在水面静止不动，港口停靠的许多游艇也在沉睡中，湖中桅杆的静默倒影和定格在水面的小鸭子相映成趣。“夜久寂无人，露浓花气清”。沿着湖边小路悠然而行，一边是森林、一边是湖水，清甜的空气沁人心脾。走近港湾看到“埃尔金港欢迎你”（Port Elgin Welcomes you）的标牌矗立在港湾入口处，推着婴儿车的夫妇和散散落落的晨练者陆续出现在步道上。10点钟之后，环湖步道和港湾码头慢慢热闹起来。成队的自行车健身者、步行者、面朝大湖赏景者、垂钓的小姑娘、带着狗狗在清澈湖水中嬉水的父子俩、森林中儿童乐园的孩子们……为小镇平添生气，微现涟漪的湖面上漂来一叶黄色扁舟，几支不知名的野花在湖畔摇曳，诗意浓浓，美得像一幅水彩画。“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”苏轼的诗句跳出脑海。生活之美藏匿于每个平凡的日子，放慢脚步、放慢生活，放松心情、放空一切，饱览湖光水色，享受一份没有喧嚣的安然恬静，就是埃尔金湖港赐予的惊喜。

纯净的娑波湖滩。近午，离开埃尔金港，我们又驱车来到休伦湖著名的娑波沙滩（Sauble Beach）。这个沙滩位于布鲁斯半岛西南端，全长11公里，不仅是被公众票选的安大略省最美的沙滩之一，更是仅次于沃萨加湖滩、世界第二长的淡水湖滩。此沙滩名字来源于早期法国探险家沙.娑波，最初以其名字命名了河流，而Saubles Riviere的河水流入休伦湖，又将湖滩命名为娑波湖滩。这片沙滩天然纯净，沙质细腻幼滑，湖床平坦，湖水清澈透明。我们把车停妥后走近沙滩，入口处竖着“欢迎到娑波沙滩”（Welcome to Sauble Beach）的横标。放眼望去，蓝天碧水，白沙彩伞，景色怡人；游客踏沙漫步，游泳戏水，好一派欢乐热闹的景象。我们也选好一块空地安营扎寨，支起两把遮阳伞，打开自带的摺叠座椅，换上泳衣下水踏浪。虽然因连日下雨水温偏凉，不宜远游，但感受一下这清冽醉人的湖水、让波浪轻拍小腿与脚面，也是一种自然按摩与享受。沙滩上还有一些不下水只看热闹的老人，他们坐在遮阳伞下同样快乐。年轻人和带孩子的游客是这里最快乐的人群，他们游泳、打水仗、玩水球、打水枪、放气球、玩水中飞盘或在沙滩上挖沙洞、砌沙堡，欢声笑语，其乐无穷；更有沙雕艺术家和沙雕爱好者在沙滩上施展艺术才华，创作出“美人鱼”、“城堡”、“乌龟”和“海豚”等沙雕作品，并完整地保护在沙滩上供游人观赏。

娑波沙滩还有个优势，由于它在休伦湖东岸、方向朝西，因此这里成为观赏日落的胜地。许多摄影爱好者为拍摄日落美景耐心地等待着。还有些喜欢购物的游客，他们在沙滩上走一遭之后，会到沙滩所在的木柴镇游览购物，选购精致的木制小物件和艺术品，享受购物乐趣。

3天布鲁斯半岛之旅结束了，每天欣赏美景除大饱眼福外，让人想起一句广告语：“到最纯净的地方洗洗肺！”尽享呼吸新鲜空气的快乐！ (冯 霄/文 于世文/摄)

分享到：
(责编：燕勐、刘洁妍)
更多>>
社区登录
用户名： 立即注册
密  码： 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

图片新闻排行榜