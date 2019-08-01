静谧的埃尔金小镇 纯净的娑波湖滩

加拿大布鲁斯半岛被休伦湖和乔治亚湾的浩渺湖水拥抱着，碧水、岩石、森林、步道、沙滩构成了一派绝美的自然风光。不仅半岛顶端有“风景明信片”美称的托伯莫瑞、有风景如画的五噚国家海洋公园和布鲁斯半岛国家公园，而且环半岛还有许多湖滨小镇和可与海滩媲美的优质湖滩。不久前，我们游览了休伦湖畔的埃尔金港，并在娑波湖滩踏浪嬉水，为布鲁斯半岛3日之旅画上一个圆满的句号。

静谧的埃尔金小镇。布鲁斯半岛环湖岸点缀着欧文桑德(Owen Sound)、怀尔顿(Wiarton)、托伯莫瑞（Tobermory）、米福德（Meaford）、埃尔金港（Port Elgin）、木柴镇（booming lumber town）等一串珍珠般的港湾小镇，这些小镇都是加拿大人所钟爱的度假天堂。7月1日清晨，我们从欧文桑德民居出发，半个多小时车程就到了埃尔金港。这是位于布鲁斯半岛南端、坐落于休伦湖畔的一个湖港工业小镇，人口大约8000人，布鲁斯核电厂(Bruce Power)雇佣了4000名全职员工，小镇居民就业稳定，经济蓬勃发展。小镇每年10月初会举办一年一度的南瓜节，2013年10月6日重达1277.5磅（合579公斤）的加国南瓜王就是在此小镇南瓜节上诞生的。因此，埃尔金港初秋的南瓜节办得风生水起、远近闻名，每年都能吸引很多游客。

我们到小镇的当日正值加国国庆日假期，9点钟的小镇似乎还在睡梦中没有苏醒，连港口湖面上的小鸭子都浮在水面静止不动，港口停靠的许多游艇也在沉睡中，湖中桅杆的静默倒影和定格在水面的小鸭子相映成趣。“夜久寂无人，露浓花气清”。沿着湖边小路悠然而行，一边是森林、一边是湖水，清甜的空气沁人心脾。走近港湾看到“埃尔金港欢迎你”（Port Elgin Welcomes you）的标牌矗立在港湾入口处，推着婴儿车的夫妇和散散落落的晨练者陆续出现在步道上。10点钟之后，环湖步道和港湾码头慢慢热闹起来。成队的自行车健身者、步行者、面朝大湖赏景者、垂钓的小姑娘、带着狗狗在清澈湖水中嬉水的父子俩、森林中儿童乐园的孩子们……为小镇平添生气，微现涟漪的湖面上漂来一叶黄色扁舟，几支不知名的野花在湖畔摇曳，诗意浓浓，美得像一幅水彩画。“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”苏轼的诗句跳出脑海。生活之美藏匿于每个平凡的日子，放慢脚步、放慢生活，放松心情、放空一切，饱览湖光水色，享受一份没有喧嚣的安然恬静，就是埃尔金湖港赐予的惊喜。

纯净的娑波湖滩。近午，离开埃尔金港，我们又驱车来到休伦湖著名的娑波沙滩（Sauble Beach）。这个沙滩位于布鲁斯半岛西南端，全长11公里，不仅是被公众票选的安大略省最美的沙滩之一，更是仅次于沃萨加湖滩、世界第二长的淡水湖滩。此沙滩名字来源于早期法国探险家沙.娑波，最初以其名字命名了河流，而Saubles Riviere的河水流入休伦湖，又将湖滩命名为娑波湖滩。这片沙滩天然纯净，沙质细腻幼滑，湖床平坦，湖水清澈透明。我们把车停妥后走近沙滩，入口处竖着“欢迎到娑波沙滩”（Welcome to Sauble Beach）的横标。放眼望去，蓝天碧水，白沙彩伞，景色怡人；游客踏沙漫步，游泳戏水，好一派欢乐热闹的景象。我们也选好一块空地安营扎寨，支起两把遮阳伞，打开自带的摺叠座椅，换上泳衣下水踏浪。虽然因连日下雨水温偏凉，不宜远游，但感受一下这清冽醉人的湖水、让波浪轻拍小腿与脚面，也是一种自然按摩与享受。沙滩上还有一些不下水只看热闹的老人，他们坐在遮阳伞下同样快乐。年轻人和带孩子的游客是这里最快乐的人群，他们游泳、打水仗、玩水球、打水枪、放气球、玩水中飞盘或在沙滩上挖沙洞、砌沙堡，欢声笑语，其乐无穷；更有沙雕艺术家和沙雕爱好者在沙滩上施展艺术才华，创作出“美人鱼”、“城堡”、“乌龟”和“海豚”等沙雕作品，并完整地保护在沙滩上供游人观赏。

娑波沙滩还有个优势，由于它在休伦湖东岸、方向朝西，因此这里成为观赏日落的胜地。许多摄影爱好者为拍摄日落美景耐心地等待着。还有些喜欢购物的游客，他们在沙滩上走一遭之后，会到沙滩所在的木柴镇游览购物，选购精致的木制小物件和艺术品，享受购物乐趣。

3天布鲁斯半岛之旅结束了，每天欣赏美景除大饱眼福外，让人想起一句广告语：“到最纯净的地方洗洗肺！”尽享呼吸新鲜空气的快乐！ (冯 霄/文 于世文/摄)

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