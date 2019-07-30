日本舞踏家原田伸雄：抛开束缚的自由舞者

人民网北京7月30日电（袁蒙 玄番登史江）周身涂满白粉，或屈膝，或弓腰；舞者们在简单朴素的舞台上，用扭曲的肢体与夸张的表情演绎着最为自然原始的情感。26日晚，日本舞踏家原田伸雄在北京后山艺术空间举行了一场小型演出，向观众们传达着“舞踏”的魅力。

舞踏，让身心自由舞动

二战后，曾经信奉西方美学与艺术的日本人开始认识到：日本人生来不具备修长的芭蕾身材，也很难达到西方舞蹈所追求的优美境界。以土方巽、大野一雄为首的日本舞蹈家们认为，与其勉强自己盲从，不如索性释放最为真实的自我，抛开传统美学的观念，让身心都自由舞动，于是将传统舞蹈与前卫艺术混合，创造了“舞踏（Butoh）”这种新的舞蹈形式。

原田伸雄是大野一雄系下元老级舞踏家之一。在早稻田大学读书时，他就已经开始接触舞台。1980年，原田伸雄在东京创建舞踏青龙会（Seiryu-kai），之后回到家乡福冈，舞踏青龙会也开始以福冈为中心开展演出与教学工作。原田伸雄被称为是“穿着女装的男舞踏家”，舞台上的他总是以女装示人。“人总是会被一些东西束缚住，比如性别。我是一个男性，所以在表演舞踏时，就想要换上女装，激发灵魂深处被压抑的另一个自己。”“其实我的舞蹈也是一样，演出和彩排的动作不尽相同。在舞台上，自己仿佛在流浪一般。下一个动作要怎么做，自己要去向何方，其实我自己从不做预设，只是任由身体自由地舞动。”

“不是欣羡我们没有的，而是要学会抛开程式化的束缚”

现在70岁的原田伸雄嗓音有些嘶哑，他有些不好意思地解释说，这是因为自己咽喉部曾经做过手术。“三年前，我被查出患有喉癌，之后做了手术，才可以勉强发声。现在，舞踏对我来说，也是一种与病魔做斗争的方式。”在正式公演前，原田伸雄还举行了为期两天的舞踏工作坊，吸引了不少舞踏爱好者的参加。工作坊的学员们并非都是专业舞者，有心理学从业者，也有学音乐的，大家来自各行各业。

孟庆山是一名全职舞者，这次是他第一次参加原田伸雄的舞踏工作坊。“我跳过芭蕾、现代舞、街舞，但舞踏和我之前接触过的训练方式以及审美理念完全不同。原田老师在动作、发音等方面的训练让我感受到了舞踏背后的文化，也意识到舞蹈其实是人与自然、与宇宙沟通的一种方式。”另一名舞者黎珈璐已经是原田工作坊的老面孔了，“我是第四次参加，因为觉得舞踏是一个生长的过程，而26岁的自己也同样处于生长的过程之中。对于一个表演者来说，舞踏的学习是一种灵魂的滋养。”

经过两日的工作坊训练，26日晚，许多初次接触舞踏的学员也跟随原田伸雄及舞踏青龙会的成员们，一同登上了舞台。

“身材不好就不能跳舞了吗？不懂舞蹈技巧就不能跳舞了吗？当然不是。即便没有手没有脚，我们依旧可以运动，可以舞蹈。我们需要做的，不是欣羡我们没有的，而是要学会抛开程式化的束缚，打好手里的牌。”原田伸雄如是说。

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