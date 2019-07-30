中纳智库媒体对话会在温得和克举行

人民网温得和克7月29日电（记者万宇）29日上午，由中国公共外交协会和中国驻纳米比亚大使馆共同主办的中纳智库媒体对话会在温得和克举行，对话会主题为“‘一带一路’倡议下的中非合作与南部非洲发展”，中国公共外交协会副会长刘碧伟、中国驻纳米比亚大使张益明、纳米比亚经济规划部部长兼国家计划委员会主任奥贝特·坎乔泽、纳政府官员、智库、媒体高层出席。

张益明在发言中说，中纳“一带一路”合作正取得积极进展和双赢成果，本次对话会有助于深化中国与南部非洲国家在“一带一路”框架下的互利合作，为其提供智力支持，进一步增进纳米比亚社会各界对“一带一路”的了解。对话会讨论如何在既有合作成果基础上进一步发掘潜力，为中非“一带一路”合作和南部非洲发展建言献策、贡献智慧。

刘碧伟说，中方非常珍视中非传统友谊，加强同非洲国家团结合作始终是中国外交政策的重要基石。纳米比亚是“勇者之地”，是中国在非洲的重要伙伴和可靠朋友，两国政治高度互信。国之交在民相亲，民心相通是“一带一路”建设中的重要内容，希望两国加强各领域的交流与合作，增进人民相互了解、信任和友谊。

坎乔泽不久前赴华参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，他在致辞中表示，纳中两国友好关系历久弥新，纳米比亚对中国对纳发展的各方面支持表示感谢，这些支援为纳米比亚的经济发展、减贫、教育领域起到重要作用。他高度评价中纳两国在“中非合作论坛”框架下的合作。交通、农渔业、矿业等合作项目在纳米比亚各地展开，两国是平等互惠的合作伙伴。2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会上中国提出的“十大计划”全面落实，2018年中非合作论坛北京峰会上提出的“八大行动”正稳步实施。中非合作响应非洲《2063年议程》和联合国《2030年可持续发展议程》的要求，正在推动这些议程实现。

津巴布韦南部非洲研究与文献中心创始人菲利斯·约翰逊在发言中强调，中非双方智库合作应进一步加强，深化对中非合作和“一带一路”倡议的研究，双方应改变在研究中使用来自欧美文献资料的现状，直接从非洲国家和中国获得一手资料。她说：“‘一带一路’是全球性的倡议，将改变全世界的发展进程。‘一带一路’不仅仅是基础设施建设，更为重要的是民心相通。”

纳米比亚新时代报业公司代理首席执行官本杰明·雅各布说，新闻业对民心相通有着十分重要的作用，媒体应增强对中非合作和“一带一路”的报道，让非洲的年轻人增进对“一带一路”和中国的了解。创建纳米比亚每日新闻网站的文瑟尔·马瓦拉表示，与中国媒体的合作让许多来自中国的新闻扩展网站的新闻深度与广度，他期待着进一步加强与中国媒体的新闻合作。

中国公共外交协会成立于2013年，由中国公共外交领域专家学者、知名人士、相关机构和企业参加组成，旨在通过提供专业咨询、协调服务和国际交流，发挥民间渠道作用，增进中国与世界人民相互了解和友谊。

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