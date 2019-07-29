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《新丝绸之路》音乐会在比利时举行

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《新丝绸之路》音乐会演出现场。记者任彦 摄
《新丝绸之路》音乐会演出现场。记者任彦 摄
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来源：人民网-国际频道  2019年07月29日08:01

人民网布鲁塞尔7月28日电 （记者 任彦）五星红旗迎风飘扬，优美的旋律在空中回荡。7月27日晚，《新丝绸之路》音乐会在比利时北部小城赞德霍芬市文化中心举行。来自比利时和中国的数十名青少年，用长笛、古筝、钢琴、萨克斯等东西方乐器同台演奏，为当地民众奉献了一场“一带一路”交响乐。

《新丝绸之路》是比利时作曲家汉·弗林特罗普最近创作的乐曲，通过讲述马可·波罗“发现”中国的传奇故事，再现古丝绸之路在中欧文明交流互鉴中的辉煌历史，抒发对“一带一路”合作共赢理念的赞美之情。乐曲融入“一带一路”沿线国家不同风格的音乐元素，表现出“一带一路”倡议包容多元的精神内涵。

《新丝绸之路》是一首交响乐，由广西南宁“艺术之星”艺术团的青少年和比利时利尔市音乐文学舞蹈学院的师生共同演奏。身着壮族传统服饰的两名中国青少年时而用民歌唱和，时而吟诵古诗词。在演奏过程中还伴有中国风格的舞蹈，以及展示大漠驼队和中欧班列等体现古丝绸之路和“一带一路”的背景画面。

弗林特罗普是比利时利尔市音乐文学舞蹈学院的音乐教授，他在接受记者采访时说，音乐无国界，音乐是一种不需要翻译的语言，参加此次演出的比中两国青少年之前互不认识，但通过短暂的排练，他们很多人成为了好朋友。

《新丝绸之路》音乐会是2019年欧中青少年音乐艺术节的主打节目。除此之外，在比华侨华人表演了秧歌腰鼓、太极扇，演示中国茶道和书法；广东佛山精武会带来了咏春拳表演及自我防卫互动示范，并与当地民众互动体验岭南剪纸和中国画创作；最后，广西小朋友一边演唱民歌《山歌好比春江水》，一边向现场观众抛撒绣球。

本次艺术节由赞德霍芬和利尔市政府、利尔音乐文学舞蹈学院等共同主办，28日晚将在利尔市举行闭幕演出。赞德霍芬市长鲁克·范豪夫在致辞开幕式致辞中表示，这是赞德霍芬市第一次举办关于中国文化的艺术节，通过举办这个艺术节让当地民众近距离感受中国文化的独特魅力。此次艺术节发起者、旅比华人英红表示，中比青少年通过东西方乐器交相辉映的演奏，呈现中欧共建“一带一路”的壮丽景象，用音乐架起一座中欧民心相通的桥梁。

中国驻比利时大使曹忠明在开幕致辞中表示，国之相交在于民相亲，民相亲在于心相通，中比两国青少年进行音乐艺术交流促进了民心相通。音乐因交流而多彩，文化因互鉴而丰富。这次音乐艺术交流合作很好地诠释了‘一带一路’是各国共同参与的“交响乐”。

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(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)
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