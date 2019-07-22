泰国旅游局积极发展二线城市旅游 

人民网曼谷7月22日电（记者孙广勇）泰国国家旅游局举办的“骑行泰国 感受二线城市”活动7月21日在北部的难府举办，该系列活动计划每月举办一次，让来自世界各地的自行车爱好者，在泰国的55个二线城市骑行自行车，参观各地风景、感受泰国文化。

在难府的骑行活动中，来自泰国和其他国家的700位自行车骑手骑行30多公里，参观难府的主要旅游景点，近距离感受当地文化。骑手在不同的路线感受不同的风景，既欣赏了沿线风光、体验不同文化，还加深了彼此之间的友谊。骑行活动中，还举办了帮助社区发展的相关活动，包括向社区和孤儿院捐赠物资等。

难府是泰国北部一个小府，与老挝接壤，位于难河河谷，周围是群山森林，犹如世外桃源般美丽。雾气环绕的绿水青山，一望无际的绿色田野，随处可见的兰纳建筑，慵懒可爱的路边小店，让这座位于泰老边境的泰北小城成为泰北最宁静、清新的城市之一。

在难府，最负盛名的寺庙普明寺始建于1596年，是全泰国唯一的一座四角形寺庙。除了建筑的独特之处，普明寺的壁画更是驰名中外。《孤独星球》曾把它形容为“东方的西斯廷大教堂”。寺庙内的壁画除了讲述佛本身故事外，也描绘了难府的风土人情——从纺织，到耕种狩猎，再到战争等等。

泰国国家旅游局制定了促进基层地区旅游发展的政策和措施。除了曼谷、清迈、帕塔亚等著名旅游地外，正在推动游客到55个二线城市旅游，包括难府、素可泰、南邦、达叻、夜功、沙敦等地，因为这里既有自然风光、又有传统民俗等游客喜欢的因素，以使旅游业惠及更多的地区和民众，带动整体经济发展。

在这55个二线城市中，既有著名历史古迹和风景名胜区，还有热带雨林、俊秀青山等自然景观，是游客亲近自然追求健康的好地方，对于各国游客具有特别的吸引力。

在难府，最珍贵的景致莫过于令人称叹的兰纳遗迹，尤其是普明寺上的壁画，虽然时光流逝却毫不褪色，静静地向旅者们诉说兰纳古国的辉煌和荣耀。“历史上，难府曾经建立过多个王朝，所以这里有很多历史建筑和寺庙。现在，难府已经成为泰国和国际游客必来之地，随着游客的增多，亚航开通了曼谷-难府之间的直航，每天有三个航班。当地酒店共有3000多个房间，我们真诚欢迎各国游客来到难府。”难府旅游业协会主席汕第告诉记者。

骑自行车旅游作为一种外出游玩方式，既可锻炼身体，又能欣赏景色，或在山林小憩，或于古迹驻足，轻松悠闲，越来越受到游客欢迎。在难府举办的骑行活动中，既有8岁的孩子，还有70多岁的老人，很多骑手表示，骑自行车游览泰国，不仅可以参观历史古迹，还可以走向乡村，深度体验传统生活。除了锻炼身体，还可以亲近大自然，追求一种更有利于身心健康、愉悦心情的生活。

泰国国家旅游局制定了2020年旅游业目标，提出在2019年的基础上实现游客数量和收入均增长10%。泰国国家旅游局局长育塔萨对记者说：“促进二线城市旅游是提升旅游人数和收入的重要措施之一，这些城市的旅游配套设施正在不断完善，在这里可以体会到深厚的泰国民族特色。欢迎更多中国游客到二线城市旅游，深度体验泰国文化和风俗。泰国政府一直对中国游客十分重视，中国连续七年是泰国第一大旅游客源国。预计2020年，赴泰中国游客将继续保持增长，而且自由行的游客占比将不断上升，可能达到70%。”

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)