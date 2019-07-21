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泰国春武里府举办本土美食节

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泰国春武里府举办本土美食节
泰国春武里府举办本土美食节
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来源：人民网-国际频道  2019年07月21日09:33

人民网春武里7月19日电（记者林芮） 7月19日至21日，由泰国国家旅游局、春武里府共同举办的“春武里Fin Art本土美食节”在邦盛海滩举行，吸引了众多游客和当地民众。

泰国国家旅游局产品与旅游总监素吉达在开幕式上表示，举办此次美食节是为了吸引更多游客前往春武里及周边地区。泰国美食因其独特的口味、食材运用及烹饪方式，在国际上享有盛誉。美食反映了当地文化、社会、自然及民众生活方式。因此，推介美食艺术有助于促进当地旅游业的发展。“预计此次活动将吸引泰国及外国游客超过50万人次，为当地创收超过1000万铢（约合200万元人民币）。”

7月8日，泰国国家旅游局局长育他沙在曼谷举行的“泰国国家旅游局2020年行动计划”会上表示，预计今年全年赴泰的中国游客数量约为1100万至1200万人次。 泰国政府希望在2020年将旅游业收入同比提高10%，达到3.71万亿泰铢（约合8305亿元人民币）。育他沙表示，泰国将通过开发新的旅游目的地吸引中国游客，尤其将大力推广一线旅游城市连接非主流目的地的旅游线路，鼓励游客走向小众旅游目的地。

此次美食节分为5个区域，分别是“春武里当地特产区”“泰国本土小吃区”“农场有机副产品区”“艺术设计展区”以及“现场乐队演奏区”。邦盛位于春武里府内，距离泰国首都曼谷仅有2小时的车程，是泰国著名的渔村。 

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(责编：刘叶婷、杨牧)
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