中国国家留学基金管理委员会与西班牙IE大学全球公共事务学院签署合作协议

西班牙IE大学全球公共事务学院院长穆尼斯期待与中方携手培育复合型国际人才（IE大学供图）

人民网马德里7月19日电（记者 陈晓航）为进一步培育具有国际视野、通晓国际规则的复合型国际组织后备人才，中国国家留学基金管理委员会（以下简称国家留学基金委）与西班牙IE大学全球公共事务学院日前签署合作协议，拟每年选派约20名中国学生并资助其前往IE大学进修国际关系硕士及国际发展硕士两个项目。预计此举也将提升IE大学全球公共事务学院的思想多元化，丰富学生的课堂体验。

国家留学基金委下阶段将按照中国政府确定的资助标准向中国学生提供为期不超过12个月的奖学金生活费（含海外健康保险）、一次往返国际旅费、签证申请费以及相关学费。根据协议条款，国家留学基金委依照入学要求选拔候选人并向校方提供符合条件的候选人名单及相关申请材料，之后IE大学全球公共事务学院会对入选学生的学术水平及英语熟练程度等进行评估。

西班牙IE大学全球公共事务学院院长穆尼斯表示：“与国家留学基金委签署该项协议，会推动学院关于中国及相关地缘政治的讨论与学习，中国学生的见解也将为课堂注入新鲜血液，我相信国际关系及国际发展这两个硕士项目定能从中受益。”他说：“该经历也会为中国学生提供有关全球公共政策的专门教育，使其为在国际多边机构中任职做好准备，并帮助他们与未来国际舞台上的同行建立联系。”

据介绍，西班牙IE大学全球公共事务学院致力于在错综复杂、相互依存及快速变化的环境中建立人才和知识体系，实现社会、政治、科技与经济的互联。该学院共有1000多名学生，结合多学科专业教学法，以解决争端为主导，培养学生的前瞻性和适应性。作为国际事务专业学校协会（APSIA）的正式成员，学院将自身定位为全球事务中最具创新性的学术机构。除教学外，该学院还拥有广泛的应用研究和外展服务。

(责编：徐祥丽、杨牧)