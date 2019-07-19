尼日利亚拉各斯大学孔子学院举行2018-2019年度毕业典礼

人民网拉各斯7月19日电（记者 姜宣 特约记者 孙伟）当地时间7月16日，尼日利亚拉各斯大学孔子学院隆重举行2018-2019年度毕业典礼，并为24名获得中国政府留学生奖学金的学生颁发证书，中国驻拉各斯总领馆副总领事管仲奇，拉各斯大学副校长奥贡莎拉，孔子学院中方院长王永静、尼方院长戚穆迪，拉各斯移民局局长海伦·昂乌祖里凯，中资企业代表以及孔子学院全体师生近500人参加了活动。

管仲奇表示，语言是两国人民沟通的桥梁，拉各斯大学孔子学院正在帮助尼日利亚学生走进中国，实现去中国学习的梦想，希望获得奖学金的同学们到中国后继续努力，做中尼友好关系的使者，为尼日利亚建设贡献力量。

奥贡莎拉表示，拉各斯大学孔子学院在中尼文化交流上做出了重大贡献，希望更多的拉各斯大学学生参与到汉语学习中来，希望即将赴中国留学的学生遵守中国法律、学校校规，努力学习，升华自己，传播尼中友谊。

与本届毕业学员一起结业的还包括2期汉语班60名移民局官员，也一同参加了典礼。海伦表示，当前越来越多外国人来尼发展，移民局官员学习世界主流语言很有必要，既能吸引投资者前来，又能让投资者有宾至如归的感觉。

在随后进行的毕业学员汇报演出中，本届世界大学生汉语桥比赛尼日利亚赛区冠军宝荣以一首《茉莉花》，充分演绎了中国民歌优美的旋律。亢佳、马诺分别表演了太极拳和歌曲《外婆的澎湖湾》，表达了对中华文化的喜爱；李梅则以《我的梦》唱出了对梦想与未来的信心。同时，荣获“汉语之星家庭”四位家庭成员分享了他们与汉语结下不解之缘的故事，并希望尼中友谊代代相传，历久弥新。

典礼后，参加活动的中投发展促进会、华助中心、尼日利亚山东总商会等15家中资企业、团体现场展开招聘活动，受到了学生们的热烈欢迎。

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