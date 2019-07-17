加国布鲁斯半岛之旅——花瓶岛

加拿大布鲁斯半岛最北端水域有个五噚国家海洋公园（Fathorm Five National Mqrine Park）它是加国首个国家海洋公园。其实它是被定为国家水域保护区的休伦湖（Lake Huron）特定水域，并非是海洋。休伦湖是北美洲五大湖之一，位于美国密歇根州和加拿大安大略省之间，湖水面积59600平方公里，是地球上第五大淡水湖，有长达6157公里的湖岸线，湖中布有3万多个淡水岛屿。加国将浩瀚如海的休伦湖视为海洋，他们将一个水上公园命名为“海洋公园”也就顺理成章。花瓶岛、百年沉船、优美生态环境和多样性生物都是这个公园的重要景观。

“海角小镇”托伯莫瑞（Tobermory）。不久前的加国布鲁斯半岛之旅的第二个游程是由托伯莫瑞小镇前往花瓶岛。6月30日一早，我们由下榻的欧文桑德民居，沿6号高速公路继续一路北行，约行驶110公里便到达托伯莫瑞小镇。它是布鲁斯半岛北端的港湾小镇，湖面桅杆林立，游船穿梭；瞭望塔屹立湖畔，水乡民居环港湾而建，错落有致，环境优美；

博物馆、图书馆、特色小店、风味餐厅、汽车酒店、民俗旅馆应有尽有。托伯莫瑞是通往尼亚加拉大瀑布、全长850公里的布鲁斯小径的起点，2016年7月1日，加拿大18名女子长跑者以挑战布鲁斯小径跑步庆祝加拿大国庆，她们就是从这里出发的。五噚国家海洋公园的花瓶岛和沉船景观近在咫尺，小镇两个港口设有多个游船码头，拥有游览国家海洋公园的大小玻璃底游船，更有著名的可容纳115部车、载客600人、可供230人用餐、由小镇直达世界上最大的湖中之岛——曼尼图林岛（Manitoalin Island）的巨型渡轮。渔港、灯塔、朝霞、夕阳，托伯莫瑞被誉为大湖的“海角小镇”，这里“风景明信片”般的醉人风情常年吸引着无数来自世界各地的游客。

花瓶岛，五噚国家海洋公园的明珠。当日上午9时许，我们到达托伯莫瑞小镇的小木盆港湾码头，从这里乘蓝鹭号游船前往距小镇6公里的花瓶岛。蓝鹭号双层玻璃底游船徐徐起航，离岸后逐渐加速，船尾泛起一道道美丽的白色浪花。游客坐在有舷窗的船舱内或在柚木甲板上赏景，很多游客登上顶层拍照或与飘扬的枫叶旗合影。航程约1小时，游船就靠近美丽的花瓶岛了。放眼眺望，一个“大花瓶”状的岩石映入眼帘。船离花瓶越来越近，抓住时机拍了“大花瓶”的正面照。游船缓缓前行，第二个“小花瓶”现身了。这时船上导游开始解说：花瓶岛名称源于三尊酷似花瓶的巨石，这花瓶状岩石形成于远古时代的冰河世纪，因为地壳板块运动而伸出水面。石块底部因海水冲刷逐渐变细，远看酷似耸立在海上的花瓶。常年风吹雨淋，其中一尊“花瓶”不堪侵蚀与风化，早在1903年就坍塌了。现有的两尊，可能在遥远的未来也会被大自然风化而解体。因此，大家能目睹现有的两尊花瓶岩、见证这大自然的鬼斧神工，实在是很幸运的。听着、拍摄着，大家都很兴奋。游船在靠近“小花瓶”的码头停下了。登上花瓶岛，这是国家水上公园唯一对外开放的岛屿，其面积约2平方公里，它位于休伦湖和乔治亚湾交界处，宛若浸泡在湛蓝湖水中的一粒秀美石子，因东端沿岸矗立着两个花瓶状的石柱而得名。沿步道穿过密林，途中看到许多不知名的野花和珍奇植物。很快走近“大花瓶”，近观这屹立的石柱蔚为壮观，不少人正在和这“大花瓶”合影留念。

在花瓶岛除近观两个花瓶岩柱外，站在石崖上静观靠近崖边的湖水，令人惊喜地发现这清澈见底的湖水竟然呈现蓝、绿、黄三种颜色，不由让人想起我国九寨沟五彩池的瑰丽景色。沿着木栈道观赏休伦湖水的万顷碧波，或回望绿树掩映下的白色或赭色岩壁，同样惬意，年轻游客或带孩子的父母在湖边碎石上踏行、或用白色卵石与不同形状石块创意性地垒个石塔，更是趣味无穷。

沉船、灯塔，国家公园的重要景观。在花瓶岛上约停留1小时后，我们登上一艘回程的蓝鹭号游船。返程途中，游船巡游大盆港（Big Tub Harbour），矗立的灯塔是大盆港的标志性建筑，白色红顶，古香古色。港湾岸上建有守护灯塔人员的工作站和记载着灯塔历史的博物馆，还有一个久远年代自然形成的洞穴。大盆港水域有22条沉船遗骸，这是国家海洋公园的重要景观，这里也是潜水者最爱的水域。休伦湖水在五大湖中最为清澈纯净，在船上看水底的砂石都很清晰。到达沉船区，游船低速旋转，游客无论透过玻璃底或站在两侧甲板上看沉船，均清晰可见。船上导游说，我们所看到的两艘沉船都是1875年的沉船遗骸。百年前的大盆港湾是水上交通要道，后来这段水域骤然变浅，致使很多货船触礁搁浅永远沉在湖底，这为休伦湖铸就了一道奇特的风景线。湖水蔚蓝清澈，沉船静默无语，游客尽情拍摄，为历史立此存照。

是日近午，返回小盆港码头，享用休伦湖特产白鱼餐，外焦里嫩的烤白鱼，香软可口，不愧是托伯莫瑞小镇的著名美食。至清至纯的休伦湖水、如诗如画的湖光山色、惟妙惟肖的花瓶岩柱、唇齿留香的白鱼美食……带着此行的美好感觉，挥别了托伯莫瑞小镇，前往附近的布鲁斯半岛国家公园。 （冯 霄/文 于世文/摄）

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)