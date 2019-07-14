“十竹斋东方文化艺术周”在日焕发中华传统文化生命力

人民网东京7月13日电（吴颖、李沐航）7月13日，“十竹斋东方文化艺术周（东京）暨《十竹斋笺谱》雕版水印展”庆祝会在日本东京银座美术馆举行。中国驻日本大使馆文化参赞石永菁、日本前邮政改革担当大臣、金融担当大臣自见庄三郎、日本立宪民主党众议院议员末松义规分别致辞，对“十竹斋东方文化艺术周”的举办表示赞赏和祝贺。

南京市地方志学会副会长、古籍收藏协会会长薛冰、南京和风画院院长戴乔奇等中日各界友好人士及新闻媒体近三百人出席庆祝会。本次庆祝会由日中文化交流促进会理事长刘洪友主持。

十竹斋画院董事长陈卫国致欢迎词，回顾一周和日本的学术界、艺术界、收藏界、博物馆之间诸多交流，深深地感受到十竹斋自诞生以来就成为中日文化艺术交流的重要纽带，日本浮世绘版画和十竹斋之间有着密切的内在联系。希望《十竹斋笺谱》在日本的故事能够更加美好和精彩。

中国驻日本大使馆文化参赞石永菁对“十竹斋东方文化艺术周”圆满举办表示祝贺。她说，中日之间的文化交流越来越多。她赞扬和感谢南京十竹斋到日本举办这个活动，为中日文化交流做出了一个新的亮点。十竹斋是中国最重要的文化品牌之一，深受日本朋友的喜爱，《十竹斋笺谱》精美优雅，充满了东方文化故事和浓厚气息，相信更多的日本朋友会通过了解十竹斋更加了解中国的文化、艺术、传统经典、工匠工艺，更加加深交流与合作。

日本前邮政改革担当大臣、金融担当大臣自见庄三郎在致辞中表示，自1970年代开始至今参加了很多中日之间的各种交流活动，见证了四十年来的中日交往史。在当下的环境下，民间文化交流尤为重要。希望像十竹斋这样精美的艺术交流活动可以变得越来越多，对两国的发展可以做出更大的贡献。

南京市地方志学会副会长、古籍收藏协会会长薛冰向人民网记者详细介绍了《十竹斋笺谱》的历史文化价值以及古籍的保护与传承。“十竹斋东方文化艺术周”中，实地看到了日本朋友以各种形式重现的十竹斋作品，非常感动。这次带着按国家图书馆明代崇祯年初刻板重刊的《十竹斋笺谱》来日本交流，力求最大限度地重现最初的风貌，让日本友人以及在日华人华侨更加直接地感受东方文化的美好。

庆祝会上，十竹斋画院董事长陈卫国将一本中英日文出版的《十竹斋笺谱图像志》赠送给中国驻日本大使馆。

庆祝会现场，由日本数字文化协会、同源中文学校的四十名日本小朋友和在日华侨子女共同现场挥毫，或展示书道书艺，或在十竹斋信笺上书写心愿，孩子们认真的态度和精美的作品受到了现场艺术家们一致好评。

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