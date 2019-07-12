“希望变脸能出现在狂欢节上”

人民网里约热内卢7月11日电（记者 朱东君）只见舞台上一位身着黑色戏服的演员，原是戴着蓝色面具，手中扇子一挥，便换上了红色面具，再见他一手晃至面前，向外一握一收间，面具竟又变了颜色。在观众的连连惊呼声中，日前在巴西里约热内卢举办的“中华川菜·世界品味”走进巴西活动，达到了气氛的高潮。

今年是中巴建交45周年，作为庆祝活动的一部分，来自四川的烹饪和演艺人员，为当地民众带来了味觉和视觉的双重盛宴。

四川白酒调成的鸡尾酒，竹子花纹的吸管，杯沿上还“趴”着一只小小的大熊猫，当天的来宾从进入活动场地接到第一杯饮品起，便被浓浓的四川味道所包围。

再细瞧入口处的展台，摊开的竹简上是李白的《蜀道难》，团扇和屏风工艺品上是仙鹤、荷花、彩蝶等图案，川剧和三国人物摆件神采奕奕，一杯杯竹叶青茶清透可人。不过最吸引人的还是依次排开的一碟碟川菜，色香味俱全。“这次我们带来的夫妻肺片、宫保鸡丁、麻婆豆腐、陈皮牛肉、干烧大虾、怪味花生、鸡豆花等，都是四川的特色菜品。”来自四川旅游学院烹饪学院的副教授周凌洁是当天的主厨之一，她又指着展台上的白芷、砂仁、白寇、草果、八角和朝天椒等调料向记者介绍道，“我们也带来了川菜特色的调料，让大家品尝最正宗的川菜味道。”

四川省海外交流协会常务副会长钟家霖表示，自上世纪90年代起，四川先后与巴西伯南布哥州和帕拉州建立友好省州关系，双方经贸、人文交往密切。“川菜、川酒、川茶都是四川的名片，此次活动是‘舌尖上的中国’与‘足尖上的巴西’一次美妙的文明互鉴。”

当舌尖之旅开始时，舞台上的视觉盛宴也热闹开场——书生打扮的木偶，在表演者的控制下提笔蘸墨，挥毫写下“中巴友好”四个大字；斑斓的长绸，被川剧演员舞出一朵朵别致悦目的绸花，一时间流光溢彩；此外还有古琴悠悠，民歌婉转。

“今天的活动真是太棒了，我的嘴巴和眼睛都得到了极大享受。”德里耶桑没有去过中国，她兴奋地告诉记者，“这些食物和表演对我来说是全新的，仿佛为我打开了新世界的大门。我想今晚会梦到中国！”

当天的活动也融入了巴西特色，不仅有巴西厨师烹饪的菜肴，还有巴西最具特色的战舞和桑巴表演。参与演出的马娅是巴西顶级桑巴舞团的“桑巴皇后”，她对记者笑言：“狂欢节是巴西最重要的文化符号之一，而狂欢节上很多服装道具产自中国，从这个意义上说，巴西狂欢节也是‘中国制造’。”川剧变脸让马娅非常惊喜，“真是太神奇了！我在考虑如何把这种表演形式融合进狂欢节的桑巴游行中。”

里约州文化和经济发展厅负责国际关系的卡西米罗希望未来举办更多类似的活动：“文化活动是将人们聚集在一起的最好方式。里约生活着不少华人，且人数还在增长，我们需要加深对彼此的了解，建立更紧密的联系。”

活动承办方巴西和平统一促进会会长王俊晓认为：“今天我们不但能尽情品尝美味佳肴，还能从中体会丰富的巴蜀文化，更重要的是让我们切实感受到四川人民对美好生活的热爱，对海外侨胞的关怀，以及对巴西人民的情谊。”

中国驻里约总领事李杨表示：“中巴建交以来，两国关系发展势头良好，不仅经贸合作上屡创佳绩，文化交流也日益红火。习近平主席说，‘国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。’今天的活动是人文交流的重要实践。今年我们还会举办一系列庆祝中巴建交的活动，让中国走近巴西，让巴西走近中国。”

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