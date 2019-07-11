设计公司揭秘北京大兴机场设计理念：从航站楼中心到最远登机口步行不超8分钟

人民网北京7月11日电（肖骁） 北京大兴国际机场将于今年秋天开始启用。新机场位于北京南部，距离市中心60公里，从上空看如同一只展翅的凤凰，和北京首都国际机场的“龙”遥相呼应。大兴机场这一重大工程，有着怎样的设计理念？近日，机场设计方法国巴黎机场集团工程设计公司（ADP Ingénierie）首席执行官葛瑞天·梅尔(Gratien Maire) 就接受了人民网专访，就此进行揭秘。

北京大兴国际机场拥有7条跑道，设计年旅客吞吐量达1亿人次，建成后将成为世界上最大的机场之一。一号航站楼占地面积为70万平方米，空侧立面长达5公里，启用后年旅客吞吐量为4500万人次，后期将扩大到7200万人次。

作为巴黎机场集团(ADP)的成员公司，该设计公司在机场设计方面拥有丰富的经验，曾经设计过上海浦东机场一号航站楼、南京机场二号航站楼等。作为大兴机场唯一中标设计方，葛瑞天坦言，这是一次很大的挑战，“我认为中标的主要原因是我们首次把航站楼功能集中叠加在一起，这种创新设计充分满足了大兴机场的两个需求：提高机场的运行效率和节省旅客的等待时间。此外，我们也融入一些中国传统文化元素，并努力把大兴机场设计成一个环境友好型机场。”

建成后，大兴国际机场将有效缓解首都国际机场的运输压力。新机场采用集中式设计，以航站楼为中心，向外辐射的五个“指廊”， 形成一个优雅的五角星状。每个指廊末端配有一个颇具中国传统特色的庭院。“五个指廊的设计，不但可以提供足够多的停机位，同时也不影响飞机的停靠和进出。”葛瑞天向记者解释道。由于航站楼的集中紧凑设计，旅客从航站楼中心到最远登机口之间的步行距离仅为600米，步行时间不超过8分钟。这个距离远远低于亚洲和欧洲相似容量的航站楼。

此外，大兴机场将国际和国内旅客出发层和到达层叠加在一起，旅客在同一个航站楼内换乘，不需要乘坐捷运系统进行转机。“这种设计不但可以节省中转时间，还可以有效缓解旅客因陌生航站楼环境不确定性而产生的精神压力。”

大兴机场的设计创新还包括地下交通系统，高铁、地铁及城际铁路与机场连接，“乘客乘坐地铁或高铁抵达机场后，可以直接乘电梯到达楼上的机场大厅。”

此外，设计方案中还在不同楼层预留了值机服务，方便乘客办理值机手续，减少等待时间。

北京大兴机场从外形到功能都是一项创举，但能否顺利运行还有待检验，葛瑞天对此充满信心：“我看到中国人手机使用率非常高，手机支付转账等功能被充分使用，这说明中国人非常愿意接受新事物、新理念。”

葛瑞天对能够承接大兴机场的设计工作感到自豪。大兴机场从奠基到落成，只用了短短四年的时间，这不禁让葛瑞天惊叹于“中国速度”，“这是一项了不起的工程。我相信大兴机场有一天会成为世界机场学习的标本。”

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)