加国布鲁斯半岛之旅——欧文桑德

久闻加国布鲁斯半岛是个纯朴美丽的旅游地，但一直没有机会前往。7月1日适逢加拿大国庆日、加上相连的双休日构成3天长周末，女儿陪我们去布鲁斯半岛小游。质朴纯净，湖光山色，大自然的鬼斧神工令人惊叹不已。这里先说说半岛南端小镇欧文桑德。

静谧小镇欧文桑德

布鲁斯半岛是加拿大安大略省东南部尼加拉陡崖的延伸部分,位于多伦多西北部，伸入休伦湖内100公里。布鲁斯半岛拥有加国境内最长最古老的徒步游览路线，蜿蜒延伸的多条步道总长达800公里。半岛两侧分别是休伦湖一部分的乔治亚湾和碧波浩淼的休伦湖，这里有林木茂密的国家公园、布满瀑布溪流与奇石的尼亚加拉断崖、一望无际的湛蓝湖水，风景如画，怡悦身心。早在1990年，联合国教科文组织就将这个濒临乔治亚湾的淡水半岛评定为世界生物圈保护区。

6月29日星期六，我们一早从住地密西沙加出发，沿410省道经布兰普顿（Brampton）一路北行，再转10号高速公路继续向北。从多伦多算起到欧文桑德（Owen Sound）距离193公里，车程约2个半小时，一路欣赏颇有油画感的田园风光，近午时分抵达布鲁斯半岛南端的欧文桑德。这是一座水陆交通便利、拥有1.9万人口的宁静小镇，是安省的旅游与渔业小镇，也是该省谷物、煤炭、石油的重要集散地。

小镇明珠——哈里森公园

小镇的哈里森公园（Harrison Park）建于1912年，一百多年来一直被认为是安省最美丽的公园之一。公园位于小镇南部，距镇中心2.7公里，被当地人称作“皇冠上的明珠”（jewel in the crown）。当日下午，我们走进这座幽静清凉的公园，只见在广阔草坪上和浓密树阴下设有很多野餐桌，有些游客或当地居民一家老小在野餐，清澈的泳池内有儿童在快乐戏水，颇具规模的家禽园吸引了不少带孩子的游客，附近有禽食自动售卖机，孩子们可投币购买公园合成的食物喂家禽。园内有多个花园与迷你高尔夫球场，还有黑人社区监狱逃生标志遗址。拥有超过40公顷的河流是该公园的最大亮点之一，无论在河里划船、在河边垂钓赏鸭或在河畔漫步，都能获取一份悠然自得的快乐。公园拥有大面积设施齐全的房车露营地，数十辆房车在此安营扎寨，房车游客在帐篷或太阳伞下拨弦唱歌、谈天说地、烧烤野餐、畅饮小酌，尽情享受度假生活。盛夏划船、游泳、喂鸟、露营、野餐、漫步，秋季观赏或拍摄過境的美麗野鳥和天鵝，冬季则有越野滑雪、雪地摩托及传统的圣诞灯饰节活动，凡来欧文桑德的游客，几乎都要游览哈里森公园。

小镇匿藏的秘密——原始瀑布

欧文桑德拥有多处美丽幽静且呈原始样貌的瀑布，十分规整的霍格瀑布（Hogg's Falls）被称为“格雷郡匿藏的秘密”（Grey County's best-kept secret）。韦弗溪瀑布（Weavers Creek Falls）绵延流长。我们在哈里森公园南行，经过房车营地率先看到一条溪流中的阶梯型瀑布，清澈的溪水流过高低不平的溪床和倒下的树木，这瀑布沿着一条弯曲小溪伸向山林深处。漫步林中步道，观赏这明亮的阶梯瀑布，令人不由想起杨万里的诗句：“泉眼无声惜细流，树阴照水爱晴柔”。溪边的游客在赏景拍照或在行走独木桥，一派明媚的夏日风光将游人融入朴实的自然景色中。

英格利斯瀑布（Inglis Falls）险峻陡峭。从韦弗溪瀑布左行，穿过一座小木桥走千余米就看见了英格利斯瀑布。它位于一个被绿树环绕的悬崖上，从其侧影已感受到它气势不凡，沿着台阶下去能看到它的正面，水流湍急、蔚为壮观，奔流不息的瀑布还发出隆隆响声，它可算是欧文桑德令人惊叹的瀑布之一了。崖壁岩石奇形怪状，石缝间长出一棵棵枝叶繁茂的树，树根、岩石与流动的瀑布构成一幅美丽画卷。小镇西北角还有个落差12米的琼斯瀑布（Jones Falls），与英格利斯瀑布相比，水流平缓，其水源来自Pottawatomi River，5公里长的步道环绕瀑布，行走方便，游客常年不绝。此外还有沃尔特瀑布（Walter's Falls）。距欧文桑德不远的邻镇还有个著名的尤金尼娅瀑布（Eugenia Falls），这个瀑布与周围的森林，河流，山谷一起组成了占地面积23公顷的自然保护区，它不在此行计划之列，未去观赏。欧文桑德多个不同名称的瀑布和森林深处的步道成为游人的最爱。当然，小镇的所有步道都是布鲁斯小径（Bruce Trail）的组成部分。尼亚加拉绝壁的特征就是崖边小径随处呈现宽窄不一的裂缝，在此行走观瀑都必须注意脚下安全。当晚，我们下榻于在小镇租定的民居，还享用了清爽适宜的SPA,身心畅快地结束了首日的Hiking行程和体验。

据悉，5年前，中国驻多伦多总领事房利曾应邀访问欧文桑德，小镇官方表示，这里有悠久的历史文化、高水平的美术馆藏、四季如画的风景名胜，乐于和中国就文化、旅游展开交流合作，也欢迎更多中国游客前来观光。（冯 霄/文 于世文/摄）

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