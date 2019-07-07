中非职业教育国际学术交流研讨会在乌干达举行

人民网坎帕拉7月6日电（记者 吕强）由乌干达教育与体育部主办的2019中非职业教育国际学术交流研讨会于7月4日至5日，在位于首都坎帕拉的创造太阳乌干达石油学院举行。来自埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达等非洲国家的教育主管部门、40所职业院校以及16所中国职校的代表参会，就如何落实“一带一路”和中非合作论坛框架内的教育领域合作，拓宽中非技能培训合作规模展开研讨和项目洽谈。该会议得到中国教育部中外人文交流中心指导，北京大学非洲研究中心、联合国教科文组织高等教育创新中心、职业教育国际合作联席会议共同协办。

乌干达高等教育国务部长穆英戈在致辞中表示，非洲人口在不断增长，其中近三分之二是年轻人，提供高质量的职业教育非常有必要，“让每一个青年都能有技能来强大自己，为促进国家经济社会发展作出贡献”。穆英戈谈到，中国是帮助非洲国家实现现代化发展的楷模，共同提高高等职业教育水平成为共识，“感谢中国朋友毫无保留地分享经验，非中职业教育合作前景广阔”。中国驻乌干达大使馆政务参赞陈会新说，职业技能培训是中乌、中非教育合作的重点方向之一，中方将积极落实向非洲青年提供职业技能培训的承诺，助力非洲国家将人口红利转化为发展优势。

“中非人力资源合作与青年发展”“‘一带一路’职业教育国际合作”“基于能力导向的职业技术教育与培训的教与学”……这些话题纷纷成了与会人士的讨论焦点。东非大学联盟理事会创新拓展部部长菲利普·阿约谈到了目前非洲技能培训存在国际化不高、实操培训不足等问题，石油、制造业、信息技术等行业急需人才，而中国成熟的职业技能培训体系就是非洲国家最需要的经验。创造太阳乌干达石油学院院长马搏介绍说，非洲国家正努力改革职业技术教育和培训体系，中国多年的经济发展带动职业教育体系水平的整体提升，可为非洲职业教育的发展提供很好的借鉴和参考，需要搭建起更务实的交流平台。在研讨会结束后，参会的中国高校代表将会实地走访乌干达、肯尼亚、埃塞尔比亚等东非国家的职业院校及对口合作企业，在互相了解基础上签署相关的合作备忘录。

经过两天的会议，来自中非的各个职业院校签署多项合作协议，并共同签署《坎帕拉倡议》。倡议提出构建中非职业教育共同体，在中非青年人才成长与发展、院校合作共建、产教融合、教材开发和教学资源、院校建设、架构国际交流平台等方面达成共识，并探讨组建中非职教合作联盟筹备委员会，拟于2020年初，成立中非职教合作联盟。

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