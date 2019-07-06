庆祝新中国成立70周年 中国-乌拉圭、中国-古巴纪念封揭幕

人民网7月6日北京电（任子乐、任姗姗）为庆祝中华人民共和国成立70周年，拓展民间对外交往渠道，助力“一带一路”建设，“‘封’行万里，不忘初心”之中国-乌拉圭、中国-古巴纪念封揭幕仪式于日前在北京外交办公大楼举行。中国和平发展基金会副秘书长王华、乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯、古巴驻华副大使李兹培一起为纪念封揭幕。中国美术家协会党组书记、常务副主席徐里、中国驻乌拉圭大使王刚发来贺词。

王华在致辞中表示，希望通过此项活动增进中国与古巴、中国与乌拉圭国家间、人民间的传统友谊与相互了解，促进友好合作关系的深入发展。

李兹培致辞表示，明年将举办中古建交60周年庆祝活动，相信通过举办这样具有特殊意义的活动将持续加深两国之间的友好关系。

中国-乌拉圭纪念封的主图《圭龙珍甲》由中国艺术家朱寿珍和乌拉圭艺术家古斯塔沃·费尔南德斯共同创作，以中国龙为主题，融合太极形态和异域特色。这是中乌两国艺术家创造的结晶，是两国文化交流的代表。

中国-古巴纪念封的的主图《红色圣地》，结合了艺术家吴晓林和李·多明哥·冯对中古革命情谊的理解，以中国的井冈山和古巴的马埃斯特腊山两处革命圣地为主题。山上有代表着中国的杜鹃花和代表着古巴的蝴蝶花，两种花都是国家革命斗争的象征，右下角的两个人物是两位艺术家本人在共同描绘两国的美好未来。

本次揭幕仪式是中国和平发展基金会发起的中外文化交流活动“‘封’行万里，不忘初心”项目的成果。献礼新中国成立70周年的文化交流纪念封，以艺术形式展现中外风土人情和文化特色，记录了中-古、中-乌之间的牢固友谊，是未来国家间友好关系发展和民间文化交流的良好契机。

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