中德“联合救援—2019”卫勤实兵联合演习拉开帷幕

人民网柏林7月4日电（记者 李强）当地时间上午9时，中德“联合救援—2019”卫勤实兵联合演习全体参演人员，在慕尼黑菲尔德基辛卫勤训练基地举行升旗仪式，联合演习正式拉开帷幕。这是我军卫勤力量第一次实兵实装成建制赴欧洲开展联合演练。

升旗仪式上，中德两军参演官兵军容严整、士气高昂。德方指挥长凯.施密特上校，中方指挥长、中部战区总医院副院长谭映军分别致辞。

参演德方总导演施密特说：这是中国人民解放军第一次在人道主义救援的名义下部署在西方国家。今天，以及接下来的几天，我们将以高标准的工作态度和工作质量，与中方共同完成救治流程和操作规程的拟定，达成在人道主义救援和卫勤保障任务方面的共识，促进联合演练的完成。

参演中方指挥长谭映军说：非常感谢德方给我们提供细致和便捷的工作生活条件。在接下来的几天里，我们将进行联合指挥、联合救治、联合行动，我相信“联合救援—2019”一定会取得成功，而且一定会取得圆满的成功。

此次演习将以中德两军卫勤分队联合执行国际人道主义医学救援任务为背景，以发生多批次批量伤员以及暴发霍乱传染病疫情为导调事件主线，突出联合指挥控制、联合伤员救治、联合疫情防控和联合伤员后送等训练任务，锻炼提升两军卫勤分队联合行动、应急反应和协同处置能力，为双边或多边人道主义救援和灾害医学救援奠定实战基础，共同探索国际医学救援行动的新规则、新标准、新理念。

我军参演力量主要从联勤保障部队郑州联勤保障中心中部战区总医院、陆军军医大学士官学校、解放军疾病预防控制中心等单位抽组，参演官兵大多有参加重大训演任务、国际维和、抗洪抢险、抗震救灾等卫勤保障经历，专业技术突出、能力素质过硬。德方参演分队以联邦国防军第二卫生团为主体组建德方二级医院，联邦国防军卫勤司令部预防医学中心、联邦国防军菲尔德基辛训练团等单位抽组。

中方将携带新一代野战帐篷医院系统、履带式装甲急救车、轮式装甲急救车、高机动型野战急救车、高机动型卫生防疫车等新型卫生装备，用于在现场开设我军二级医院，成体系展示我军野战急救技术车辆研发的新成果。

这次演习是中德两军举行的第二次卫勤实兵联合演习，2016年，中德两军卫勤力量首次成功在中国重庆开展了以地震灾害人道主义医学救援为主题的联合演习。近年来，中国军队卫勤系统积极开展对外交流合作，圆满完成了多项卫生援外、联演联训、医疗义诊、援非抗埃、紧急灾害救援、联合国维和行动等卫勤保障任务。特别是近几年，组织援助塞拉利昂、利比里亚抗击埃博拉，中老“和平列车”系列演训暨医疗服务活动及中越两军边境联合义诊活动，体现了我军卫勤的综合实力，得到了国际社会和相关国家民众的欢迎和认可。

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