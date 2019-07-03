人民网7月2日电（记者 苏 航）7月2日，驻苏丹使馆为即将轮换回国的联非达团中国维和直升机分队举行送行招待会。驻苏丹大使马新民、联非达团特别代表马马波罗大使、苏丹武装部队司令代表伊兹丁少将致辞，各国驻苏使节和武官、联非达团中国维和部队官兵代表、在苏中资机构和华人华侨代表等160余名中外友人出席。

马新民大使在致辞中首先向中国维和直升机分队官兵表示敬意和慰问，并表示，中国驻达尔富尔维和直升机分队是习近平主席于2015年9月在联合国维和峰会上对外宣布，并于2017年8月部署的维和部队，是中国第一支部署海外维和的空中力量，具有里程碑意义。中国直升机分队参与达区维和行动，既彰显了中国致力于维护国际和平与安全的大国担当，也展现了中苏友好的深情厚谊。维和直升机分队在过去两年中不辱使命，严格履行维和与建和责任，以过硬的军事本领和突出的工作实绩赢得了联非达团和外国同行的尊敬。同时积极投身公益事业，与达区人民和谐相处，捐资助学，扶贫帮困，获得当地人民的广泛赞誉。不愧是和平之师、威武之师、文明之师。

能他人之不能、敢他人之不敢，是我维和直升机分队在达区维和任务中给各国同行留下的深刻印象。“在达区执行维和人道主义救援任务，时常会遇到条件恶劣的飞行禁区，他国友军都不敢承接这种任务。”直升机分队周凯队长在接受采访时讲，“但我直升机分队发扬敢为人先的优良传统，在精细观测、充分评估、谨慎实施的前提下，多次主动请缨、圆满完成此类困难任务，得到联非达团司令部及各友军部队高度评价。”

任务区恶劣的自然环境，是对飞行安全最大的威胁，但真实的野战环境，也是对我直升机分队最好的磨练。空中机械师刘东向记者讲到，“在国内，我们对直升机进行检修、维护是在标准厂房内、基本无灰的条件下进行，但在任务区完全不具备这种条件，一切都是在野战环境下进行，对官兵的技术、素质要求都非常高。一次，我们在检修时发现一架直升机发动机尾喷管由于恶劣环境发生断裂，如不及时更换维修会对飞行安全造成极大危险。为确保不影响任务，全体官兵加班加点，在3天内完成了对发动机的更换，确保任务顺利完成。”

联非达团对我直升机分队两年来的工作和付出给予高度评价，特别代表马马波罗大使在致辞中表示，中国维和部队为维护苏丹达尔富尔和平稳定作出了巨大贡献，直升机分队在兵力运送、后勤补给及执行各类急难险重任务方面表现杰出，成为保障联非达团整体运转的坚强后盾，是不可或缺的空中力量。直升机分队官兵在工作中所表现出的团结合作精神也得到了各方的高度肯定，中国政府和人民足以为子弟兵圆满完成光荣任务凯旋而引以为傲。

伊兹丁少将在致辞中表示，苏中两国长期友好，双方在政治、经济、军事等各领域均开展了卓有成效的合作，两国关系已成为南南合作的典范。中方派遣直升机分队参与联非达团维和行动，为实现达区和平稳定发挥了重要作用，苏方对此深表感激。今年是苏中建交60周年，苏方愿以此为契机，不断深化两国各领域务实合作交流，推动苏中关系取得更大发展。

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