昆曲《浮生六记》海外首演成功

人民网巴黎7月2日电（记者李永群）巴黎第十八区区政府大楼1日晚洋溢着浓郁的“苏州风”，庆典大厅内一位难求。随着中法代表徐徐展开苏州园林昆曲主题的装置艺术“iSuzhou Box”，“芸娘”与“沈复”惊艳亮相，并款款经过观众席走向舞台。由此，昆曲《浮生六记》海外首演在巴黎拉开帷幕。

昆曲《浮生六记》叙事流畅、表演唯美、动作细腻、曲调动人，为观众展开了一幅闲情逸趣的江南风物画卷。一场一景中，无不体现了苏州的风土人情、风雅生活和审美取向。本次海外首演，主创团队专门针对舞台表演、故事框架等方面进行了优化，并配以中法文字幕介绍，为巴黎市民解读“昆曲之美”和“苏州故事”。

一个半小时的演出里，舞台上，“沈复”与“芸娘”深情款款，生活的日常点滴中透着独有的苏式生活情调；舞台下，法国观众被这个生动感人的苏州故事所深深吸引着。演出结束后，观众掌声经久不息，向演员们的精彩表演表达最诚挚的谢意。

法国文化部原戏剧总监伍尔兹、中国驻法国使馆文化处一秘尹丽、巴黎第十八区政府官员等各界人士欣赏了演出。据悉剧组将于7月4日至10日受邀参加法国阿维尼翁戏剧节。伍尔兹高度赞赏昆曲《浮生六记》，认为这样精彩的演出应该排在阿维尼翁戏剧节的黄金时间表演。

昆曲是中国最古老的戏曲声腔、剧种，被称之为“百戏之祖”。昆曲作为东方美学，综合了戏剧、文学、服装、音乐等多个门类。2001年联合国教科文组织将昆曲列为第一批“人类口头和非物质遗产代表作”。

《浮生六记》演出前后，《昆曲戏画人物》作品展也在巴黎登台。本次画展精选了苏州国画院刘佳、贾茹、马忠贤、李超德、李亚光等知名画家的近30幅作品。贾茹表示，戏曲的舞台空间布置与水墨写意画在艺术形式上具有相通之处，两者皆以“意会”为审美之法，以“留白”为艺术手段，在宣纸上营造昆曲意境之美，让观展的法国民众可以从这些充满苏式风格的艺术作品中充分领略东方艺术独特魅力。

在中法建交55周年之际，苏州市在巴黎开展了以“苏式生活”展示体验为主题的文化交流系列活动，内容涵盖了艺术展览、文艺演出、行业交流等领域。本次交流通过昆曲、国画、苏工苏作为代表的苏州传统文化载体，充分展现了苏州形象，传播了苏州声音，吸引了当地政商届人士、艺术家和市民广泛关注。本次活动将持续至7月4日。

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