第12届“汉语桥”世界中学生中文比赛比利时赛区决赛举行

人民网布鲁塞尔7月1日电 （记者 任彦）第12届“汉语桥”世界中学生中文比赛比利时赛区决赛6月30日在比利时西弗兰德大学举行。经过三轮激烈的角逐，来自比利时特尔菲伦市哈利格哈特中学的阿诺·德穆塞勒最终脱颖而出，获得冠军。

“汉语桥”中文比赛由孔子学院总部/国家汉办主办，旨在为世界各国爱好和学习中文的青年朋友提供学习和交流的平台。据悉，自2008年以来，“汉语桥”世界中学生中文比赛已举办11届，共有10万多名外国中学生参与比赛活动。

经过比利时6所孔子学院和相关中学中文班筛选后，来自比利时7所中学的12名选手参加了当天的决赛。比赛分为基础知识测试、主题演讲和才艺展示三个环节。基础知识测试采用闭卷笔试形式，共有10道试题，主要考查选手对中国国情、中国文化和汉语知识的基本了解。在主题演讲环节，选手们围绕“携手汉语，筑梦未来”这一主题，在2分钟内完成演讲。

在才艺展示环节，各位选手都使出浑身解数，用毛笔在宣纸上写出汉字“家”，身穿汉服随着悠扬的乐曲翩翩起舞，深情朗诵《再别康桥》，演唱民歌《康定情歌》，令人眼花缭乱的武术表演……每一个节目的编排都浸润着选手对中国文化的热爱，每一个节目都赢得现场观众此起彼伏的掌声和喝彩声。

本次比赛由中国驻比利时大使馆主办，西弗兰德大学孔子学院承办。中国驻比利时使馆教育参赞郑保国对记者说，随着中国经济的快速发展和中比友好合作关系的不断推进，越来越多的比利时人开始学习汉语。语言是打开心灵的钥匙，是搭建友谊的桥梁。随着汉语在比利时的不断普及，中比两国人民对彼此的了解将会更加深入而全面，两国关系也将更加密切。

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