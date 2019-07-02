驻埃及使馆举行“党旗照初心，誓言唤使命”七一主题党日活动

人民网开罗7月2日电（记者 黄培昭 曲翔宇）7月1日，驻埃及使馆隆重举行“党旗照初心，誓言唤使命”七一主题党日活动，通过举行升国旗仪式、重温入党誓词、表彰优秀共产党员等一系列活动，热烈庆祝中国共产党成立98周年。使馆党委书记廖力强大使致辞，苏丽雅政工参赞主持。

廖力强表示，98年来，我们党带领全国各族人民，经过艰苦卓绝的革命斗争和气势恢宏的现代化建设，建立中华人民共和国，确立社会主义基本制度，进行改革开放新的伟大革命，开辟中国特色社会主义道路，实现了中国人民从站起来到富起来、强起来的伟大飞跃。98年波澜壮阔的历史无可辩驳地告诉世人，只有中国共产党，才能救中国；只有中国共产党，才能发展中国。

廖力强指出，党的十八大以来，面对国际形势风云变幻，以习近平同志为核心的党中央在推进新时代中国特色社会主义伟大事业的历史进程中，领导我国对外工作攻坚克难、砥砺奋进，走出了一条中国特色大国外交新路，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦营造了良好外部环境，为人类进步事业、为推动构建人类命运共同体作出了巨大贡献。驻埃使馆全体党员一定要不辱使命、奋发有为，把中埃、中阿关系发展不断推向新的高度，为推动“一带一路”建设高质量发展、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦续写新的篇章、创造新的辉煌！

举办七一主题党日活动，是驻埃及使馆开展“不忘初心，牢记使命”主题教育的重要内容。使馆党委委员及9个党支部党员干部90余人参加活动。廖力强党委书记带领全体党员举起右手，面向鲜红的党旗，再次郑重许下对党忠诚的庄严承诺。馆党委还表彰了2018年度全馆优秀党员，廖力强向9个支部34名优秀党员颁发了奖状。

主题党日活动主题鲜明，庄重肃穆，激动人心，催人奋进。广大党员同志表示，要在“不忘初心，牢记使命”主题教育活动中进一步增进党性意识，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，加满油、把稳舵、鼓足劲，推动中埃关系迈上新台阶。

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