中国元素亮相第20届阿拉伯广播电视节

人民网突尼斯6月30日电（记者周輖）27 日至30日，第20届阿拉伯广播电视节在突尼斯共和国首都突尼斯市举办。连日来，中国联合展台及系列影视推广活动在本届广播电视节上陆续亮相，受到参会代表与媒体的关注。

在突尼斯文化城媒体展示区，由中国国际电视总公司、CGTN 阿语频道、宁夏广播电视台和杭州九样文化传媒有限公司四家参展机构承办的中文联合展台对1200小时的译制电视剧和纪录片进行集中推介，前来咨询合作事宜的参会代表络绎不绝。

28日下午，“视听中国—走进阿拉伯”中国影视节目推介会与电视剧《美好生活》观众见面会举办。推介会对参展机构选送的节目进行了阿语包装，通过“主持人介绍+片花展播”的形式，向广播影视节与会代表推介了中国电视剧、纪录片和动画片等多种类别的作品。见面会设置多个环节，主题片段欣赏、有奖问答、情境模仿等环节吸引众多热心观众积极参与。

为配合此次广播电视节及系列推广活动，中国国际电视总公司联合 CGTN 阿语频道共同推动阿拉伯国家媒体进行“中国影视节目联合展播”，黎巴嫩国家电视台、迪拜中阿卫视、突尼斯国家电视台于本月中旬先后开播阿语配音版电视剧《美好生活》。黎巴嫩 OTV、苏丹公共广播电视公司、埃及国家电视台等亦将于近期排播阿语配音版电视剧《李小龙传奇》、纪录片《一带一路》《丝路，我们的故事》《燃·青年》等影视作品。此外，“中国电视周”29日上午在突尼斯国家电视台正式启动，在未来一周的时间，还有多部中国节目将在突尼斯国家电视台播放。

中国驻突尼斯大使汪文斌表示，中突两国的影视交流对拉近两国民众的距离、增进双方相互了解发挥了积极作用，他同时指出，突尼斯电影、电视制作水准很高，希望未来有更多优秀的突尼斯影视作品出现在中国荧幕。阿拉伯国家广播联盟秘书长苏莱曼对人民网记者说，中国影视节目在突尼斯及阿拉伯国家播放，将进一步促进中阿文化交流，乐见双方在未来有更多的合作。

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