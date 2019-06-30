泰国也拉府举行泰拳国际邀请赛

人民网曼谷6月30日电（记者孙广勇）为了促进泰拳艺术的进一步发展和增进各国人民对泰拳的深入了解，由泰国主办的第十届泰拳国际邀请赛6月29日在南部也拉府勿洞县举行。这次泰拳国际邀请赛吸引了来自泰国、阿根廷、意大利、伊朗、芬兰、巴西等国的18位泰拳手参加，比赛由泰国选手与外国选手对阵，每对选手只需击败对方即可获得荣誉和奖励。

作为泰国的传统搏击技术，泰拳发展至今已经有了500多年历史，其主要特点是可以在极短的距离下，利用手肘、膝盖等部位进行攻击，是一种非常凶狠的武术，具有极大的杀伤力。

泰拳源自泰国传统文化，具有浓厚的宗教色彩。极具特色的入门拜师、竞技礼节及拳舞仪式等等，都有着宗教艺术背景。而泰国古典戏剧和舞蹈艺术中也有很多动作和细节被融入拳术之中，因此泰拳也被视为泰国极具代表性的民族艺术。

比赛一开始，选手各披战袍，在音乐声中走进赛台，头戴圣圈，形如花环，开始传统而神圣的拜师礼，擂台旁的乐队奏起“出战歌”，鼓鸣笛响。拳师闻乐起舞向天祈祷，由于师承和派别的不同，所以祈祷的形式也不一样，有的屈膝跪地埋首不动，默默祈祷；有的随乐起舞向观众显示健美的身材和武姿；有的双手掩面无言呆立；有的双手合十举于额际，围擂台而转。选手们向天祈祷，向祖师祈祷，以求成功。

在众多的格斗竞技运动中，泰拳以其实用、高效，能将身体上所有能用的部位都当攻击武器而独树一帜。泰拳出拳踢腿用肘使膝发力流畅顺达，力量体现得极为充分。泰拳发力的精髓在于拳手利用身体的拧转，即脚的展转，髋部转动，将拳脚肘膝如同鞭子一样直甩而出。泰拳手就是这样使出击速度更快，爆发力更大。当天9对选手的比赛中，有几对仅打一局就决出了胜负，因为受到强大打击的失败者已经倒地不起。比赛在勿洞体育场几万名观众的呐喊中举行，各国泰拳手的精彩对决不时得到观众的齐声喝彩。

泰拳国际邀请赛组委会表示，泰拳不仅是一种体育项目，还是一项能够防身的本领，更重要的是泰拳的招式中还将表演和舞蹈融合了在一起，是由泰国劳动人民数百年摸索和积累下来的传统文化瑰宝。泰拳在经过一定的改良和变革之后到今天已经发展成为国际认可的一种拳击艺术，而这次比赛就能够让全世界更加深入的认识和了解真正的泰拳。

此次在泰国南部的也拉府勿洞县举办第十届泰拳国际邀请赛，也是为了推动勿洞县和也拉府的旅游。泰国国家旅游局官员蓬诗丽表示，勿洞作为泰国最南部的城镇，这里风景秀丽，有云雾笼罩的崇山叠嶂，有榴莲山竹等美味的热带水果，还有热情朴实的各族人民。2018年约有170万国内外游客到也拉等泰南三府旅游，主要为马来西亚、新加坡游客。2020年，勿洞机场将投入运营，欢迎更多的各国游客到勿洞、到泰南旅游，欢迎更多的外商到泰南投资兴业。（完）

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