“让意大利拥抱中国这个充满机遇的新世界”

人民网罗马6月29日电 （记者 孔歌）6月29日，一场名为“中国在托利塔·提贝利那（La Cina a Torrita Tiberina）”的文化活动在意大利托利塔·提贝利那市举行。托利塔·提贝利那市位于意大利首都罗马以北约50公里的台伯河谷西岸，历史悠久、风景秀丽，具有丰富的文化旅游资源。

富有当地特色的音乐表演、手工艺品、食品特产以及包含传统文化、名胜风光、建设成就、科技创新等内容的中国图片展吸引了许多当地及附近城镇居民和旅意人士前来参加。

玛丽亚告诉记者，她是罗马尼亚人，十五年前搬到托利塔·提贝利那居住至今，她非常热爱这个美丽而又宁静的小城。“我现在几乎是彻头彻尾的当地人了，今天我看到中国元素装点了街道与广场，我感到非常地激动和荣幸，欢迎你们来到托利塔·提贝利那。”

居住在邻近城市的阿莱格里尼今天专程来到托利塔·提贝利那参加此次活动。他说，“今天的活动我是一定要来参加的。我1992年第一次来到中国，自此便于中国结缘，我所供职的企业与中国保持了很多年良好的业务往来”。阿莱格里尼表示，意中两国都拥有辉煌的历史和灿烂的文明，但东西方在文化上存在差异，举办今天这种类型的文化交流活动对于增进两国人民相互了解非常重要。他说，“今年是新中国成立70周年，这是一个在中国历史上非常值得庆祝和纪念的重要时刻。值此美好之际，祝愿意中两国关系越来越好。”

朱莉娅尼是一名在罗马第三大学学习中文的学生，她也是专程来参加此次活动的。她告诉记者，“我非常喜爱学习中文以及中国的历史、文化和人民，希望能有机会到中国去看一看。意中两国签署的一系列合作协议以及两国在科教、文化、经贸等多领域的交流合作，让意大利人民有机会去拥抱中国这个充满机遇的新世界。”

此次活动由驻意大利使馆与托利塔·提贝利那市政府联合举办，旨在促进两国人文交流，播撒友谊之花。

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