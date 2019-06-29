人民网北京6月28日电 （记者 李焱） 在白俄罗斯独立日即将到来之际，由中国传记文学学会编写，当代世界出版社编写的《“一带一路”列国人物传系——白俄罗斯名人传》首发式在京举行。本书介绍了白俄罗斯总统卢卡申科，诺贝尔文学奖得主斯维特拉娜·阿列克西耶维奇，白俄罗斯芭蕾舞的象征瓦连京·叶利扎利耶夫等十位涵盖政治、文学、艺术领域的杰出代表，从不同侧面反映了白俄罗斯文明的发展过程，呈现了“一带一路”沿线国家的多彩文化和精神风貌。

白俄罗斯驻华大使鲁德·基里尔在发布会上说，《白俄罗斯名人传》以中国人的视角展现了白俄罗斯的风貌。相信这本书能够推动越来越多的中国朋友认识、了解、爱上白俄罗斯。“从众多的白俄罗斯优秀人物中只选出十位显然是很困难的，希望今后有更多白俄罗斯名人被中国民众所了解。”大使说。

《白俄罗斯名人传》主编王宪举介绍，此书是联合北京第二外国语学院，华东师大白俄罗斯研究中心并结合自身在白俄罗斯的工作经历，历时三年编写而成。中国民众对白俄罗斯这个年轻的国家还缺乏了解。此书通过人物故事反映了白俄罗斯政治、经济、文化艺术等方方面面，有助于增进两国人民的相互了解。

中国传记文学会会长、《一带一路列国名人传系》总编辑王丽在发言中介绍了《“一带一路”列国人物传系——白俄罗斯名人传》的创作情况，并指出《一带一路列国名人传系》是为了贯彻习近平总书记提出的“一带一路”倡议，实现相关国家人民相互尊重、相互理解、相互欣赏的“民心相通”的人文格局，在中国文学艺术界联合会的领导下，在中国社会科学院国家全球战略智库指导下，在中国民营经济国际合作商会的支持下，中国传记文学学会联合国家高端智库倾力推出的。《一带一路列国人物传系》此前已问世14种，并已入选《2017中小学图书馆(室)配备核心书目》。希望孩子们在充满情趣的阅读中扩大视野，了解丝路国家、人物与风土人情，提高文化素养，增进国际交流。

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