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探访G20大阪峰会国际媒体中心

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G20大阪峰会媒体中心。
G20大阪峰会媒体中心。
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来源：人民网-国际频道  2019年06月27日16:27

人民网大阪6月27日电（滕雪 吴颖 郑瑾 袁蒙）二十国集团（G20）领导人第十四次峰会将于6月28日至29日在日本大阪举行。目前，G20峰会国际媒体中心已正式开放，各国媒体相继入驻，为峰会报道进行筹备工作。

在媒体中心一层，还特别开设了宣传日本魅力的展示区，以“社会与创新”、“健康与创新”、“海洋塑料垃圾问题与创新”、“能源与创新”、“开发合作与创新”及“2020年东京奥运会”、“复兴”、“日本观光资源”、“传统”为主题，通过展板、模型、影像等形式进行展示。

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(责编：燕勐、杨牧)
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