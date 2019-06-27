探访G20大阪峰会国际媒体中心

登录人民网通行证 立即注册
忘记密码？
人民网大阪6月27日电（滕雪 吴颖 郑瑾 袁蒙）二十国集团（G20）领导人第十四次峰会将于6月28日至29日在日本大阪举行。目前，G20峰会国际媒体中心已正式开放，各国媒体相继入驻，为峰会报道进行筹备工作。
在媒体中心一层，还特别开设了宣传日本魅力的展示区，以“社会与创新”、“健康与创新”、“海洋塑料垃圾问题与创新”、“能源与创新”、“开发合作与创新”及“2020年东京奥运会”、“复兴”、“日本观光资源”、“传统”为主题，通过展板、模型、影像等形式进行展示。
打前站|习主席出席G20领导人大阪峰会 世界期待中国关键引领
超震撼！朝鲜大型演出《人民的国家》在平壤上演
德国：二战遗留炸弹深夜“自爆”
扬帆起航！俄罗斯举行红帆节庆祝学生毕业
国际奥委会在瑞士洛桑举行新总部揭幕仪式
土耳其重新举行伊斯坦布尔市长选举
第32届非洲杯足球赛在埃及开赛
海航举办庆祝上海与安特卫普缔结友好城市35周年招待会
同步：
恭喜你，发表成功!
请牢记你的用户名:，密码:,立即进入个人中心修改密码。
30s后自动返回
推荐帖子推荐帖子推荐帖子 推荐帖子推荐帖子推荐帖子
!
5s后自动返回