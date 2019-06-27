“故宫文具”登陆日本  亚洲最大文具展上初露真颜

人民网东京6月27日电 26日，“第30届日本国际文具及纸制品展览会ISOT”在东京举办，该展会是亚洲最大的文具及办公用品贸易展及世界五大最重要的文具展会之一，同时也是行业内能够实现现场订单的贸易展会之一。由人民日报社与故宫博物院联合成立的“故宫文具”也在本次展会中参展，这是以故宫文化基因为核心、打造精品文具的“故宫文具”首次在日本专业展会中亮相，并将最新的故宫文化元素全品类文具展现在日本消费者面前。

“故宫文具”展区内共展出了“海错图”、“故宫瑞兽”、“故宫建筑彩绘”以及“金榜题名麒祥”4个系列的多种精品文具，“海错图”系列中的笔记本，将清朝画家聂璜在中国沿海所见所闻的各种生物的记载以插页形式进行了展现；“牌匾橡皮笔筒”更是采用了故宫建筑的传统技艺榫卯技巧，使各个牌匾可自由组合，让笔筒呈现多种造型。展出期间，“故宫文具”以其独特的魅力吸引了日本民众和业界人士驻足观赏。

据本次赴日参展的《国家人文历史》杂志社总编辑、故宫文具创始者王翔宇介绍，“故宫文具”是具有故宫文化内涵的精品文具，从故宫建筑、文物、历史中摄取主题，从而深度挖掘故宫美学与文物知识。他说，6月21日，人民日报社举行了“传承致美，创新未来”——首届“故宫文具创意设计大赛”的启动仪式，大赛以故宫的艺术元素和文化积淀为基础，号召参与者使用环保新颖实用的材料，设计出功能更为优化和提升的文具。王翔宇谈到，本次“故宫文具”会在东京参展，主要是为了招募全球合作伙伴以及优秀设计师，希望海外人才可以将以故宫为代表的中华优秀传统文化，通过日常使用的文具，转化为生活美学，进一步助推国内文化创意与艺术设计的跨越式发展。王翔宇表示，设计大赛的评审委员会由一大批文化及艺术界、设计界优秀代表构成，他们将共同为作品评分，寻找入围作品中最贴近当代生活智慧和现代审美表达的故宫文具设计作品。获奖设计不但可以成为授权款产品进行量产制作，获奖设计师还将被授予故宫文具特邀设计师称号，并受邀参加故宫文具新品发布会。

据悉，首届“故宫文具创意设计大赛”的总奖金将高达100万元人民币。大赛自6月21日正式启动，至7月20日期间，面向国内外优秀设计机构、设计师及全民征集设计稿件，参赛者以机构和个人身份参加皆可。作品应以“中国文化的国际化表达、传统文化的现代化表达”为设计原则，将故宫的传统文化转化、设计为现代文具。全球参赛者均可通过邮箱：gugongdc@renminwt.cn投递。

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