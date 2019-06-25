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观郁金香、乘游船、品甜点 荷兰梦幻般的春季游

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荷兰绽放的郁金香田。
荷兰绽放的郁金香田。
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来源：人民网-国际频道  2019年06月25日16:44

来到荷兰，可以观看到绽放的郁金香田，以鲜艳的红色、粉红色、橙色和黄色为乡村铺设地毯。在阿姆斯特丹市，可以乘坐豪华游船观光。

绽放的郁金香田

位于荷兰利瑟（Lisse）的世界着名的库肯霍夫花园，每年种植超过七百万株郁金香，有800多个品种，占地80英亩。

在壮观的库肯霍夫花园，美丽的湖泊、树木和凉亭都拥有令人眼花缭乱的设计图案和形状。

乘坐河游船游览

乘坐一流的四星级船舶MS Arena，这里有健身套房、阳光甲板、图书馆、酒廊酒吧和餐厅，以及宽敞的小屋，均设有落地全景窗户和法式阳台，让你可以在舒适的客房内欣赏河景。

探索历史悠久的城市

参观荷兰的Hoorn，一个迷人的17世纪城镇，还有独特的Den Helder镇，位于荷兰最北端，拥有美丽的自然保护区，以及Harlingen，拥有600多座古迹，标志着其悠久的渔业和航运历史。

传统荷兰特色甜品

来到Medemblik，这里你可以看到如何制作杏仁糊饼干、speculaas薄脆甜饼以及美味的姜味饼干。

在阿姆斯特丹享受时光

游览阿姆斯特丹，在风景如画的市中心乘坐运河游船，同时享用奶酪和葡萄酒盛宴。

游船还包括全膳食、迎宾饮品、下午茶、蛋糕以及夜宵。

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(责编：燕勐、杨牧)
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