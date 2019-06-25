纪念《中俄睦邻友好合作条约》签署18周年暨习近平主席访俄成果研讨会在莫斯科举行

李辉大使致辞

人民网莫斯科6月25日电（记者张晓东）2019年6月24日，由俄罗斯科学院远东研究所、俄中友好协会共同主办的纪念《中俄睦邻友好合作条约》签署18周年暨习近平主席访俄成果研讨会在该所中国厅举行。李辉大使、俄中友好协会第一副主席库利科娃、俄外交部一亚局副局长什马涅夫斯基、俄科学院远东研究所研究员彼得罗夫斯基，以及中俄各界友好人士和媒体代表约120人出席了该活动。开幕式由俄科学院远东研究所所长、俄中友好协会第一副主席卢佳宁主持。

李辉在致辞中表示，18年前中俄元首签署的《中俄睦邻友好合作条约》是两国关系发展史上的重大标志性事件。《条约》以法律形式确认了两国不结盟、不对抗、不针对第三方的新型国家关系和永做好邻居、好朋友、好伙伴的坚定信心，为不断巩固和发展两国平等信任、相互支持、共同繁荣、世代友好的全面战略协作伙伴关系奠定了坚实的法律基础。在《条约》精神指引下，中俄互把对方作为本国外交优先方向，并建立起高度政治互信，在涉及彼此核心利益问题上相互给予坚定支持，相互尊重并坚定支持对方走符合本国国情的发展道路。在《条约》精神指引下，双方保持密切高层交往，建立起完备的高层交往机制，及时就共同关心的重大问题密切沟通、深入对表，共同参与国际事务，推动全球治理体系改革。在《条约》精神指引下，中俄彻底解决了历史遗留的边界问题，将4300多公里共同边界建设成为友谊与合作的牢固纽带。

李大使强调，不久前习近平主席对俄进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛，这是习近平主席新任期内首次对俄进行国事访问，也是自2013年担任国家主席后的第八次来俄。习近平主席此访行程十分丰富，同普京总统进行了坦诚而富有成效的会谈，就双边及共同关心的重大国际和地区热点问题充分交换意见，达成许多重要共识。这次访问的重要成果是两国元首确定了中俄全面战略协作伙伴关系进入新时代，确定了中俄“守望相助、深度融合、开拓创新、普惠共赢”的新时代合作目标。两国元首还共同见证了两国政府和有关部门及企业间签署和交换了25项合作文件，内容涵盖经贸、投资、文化、地方合作等各个领域，这是此次访问的突出成果。今天中俄关系的发展及其成果正是《条约》精神的延续与传承，是条约精神在新时期得以贯彻的生动体现。可以说《条约》永远是中俄关系的指南针和行动纲领。此外，今年恰逢中俄建交70周年，两国将在70周年框架内举办一系列丰富多彩的活动。中国驻俄使馆愿与俄各界友好人士一道，按照《条约》的基本原则，全面落实两国最高领导人达成的各项战略共识，推动双方各领域互利合作取得更多实际成果。

卢佳宁表示，《条约》签署18年来，俄中两国关系不断提升并行稳致远，双边合作不仅走深走实，还共同有效维护了国际社会和地区的和平与稳定。习近平主席此次俄罗斯之行取得丰硕成果，推动两国关系再上新台阶，新时代的俄中全面战略协作伙伴关系更加大有可为。俄中友好协会愿一如既往，为两国关系的发展添砖加瓦，继续为加深两国人民的相互理解作出应有贡献。

彼得罗夫斯基在发言时表示，《条约》确立了相互尊重、相互理解、相互协作及不结盟、不对抗、不针对第三方的原则和精神，是促进和拉紧两国关系的纲领性文件。18年来，在两国元首战略引领下，在两国人民共同努力下，俄中关系一步步深入发展，两国在政治、经贸、外交、人文等各个领域的合作不断迈上新台阶，并达到历史最高水平。俄中双边关系不仅坚如磐石，而且还携手维护国际战略稳定，维护开放包容、公平正义的国际经济体系。习近平主席对俄进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛充分彰显了两国关系的高水平，并为新时代两国关系发展奠定了良好基础。相信未来俄中将继续携手引领国际政治经济体系健康发展，继续为世界树立新型大国关系典范。

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